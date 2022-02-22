У посольства РФ в Париже прошел митинг в поддержку Украины

Евродепутат Рафаэль Глюксманн (слева) и кандидат в президенты Франции от партии «Европа Экологии Зеленые» Янник Жадо на митинге у посольства РФ в Париже в поддержку Украины

У посольства России в Париже во вторник, 22 февраля, прошла акция протеста против признания Москвой независимости «ДНР» и «ЛНР». Митинг состоялся по инициативе кандидата в президенты Франции от партии «Европа Экология Зеленые» Янника Жадо.

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В акции приняли участие несколько десятков человек. Среди них — французский евродепутат Рафаэль Глюксманн, лидер партии «Европа Экологии Зеленые» Жюльен Байю, депутат французского Нацсобрания Матье Орфелен и другие французские парламентарии. На митинг вышли также представители украинской диаспоры во Франции.

Инициатор акции Янник Жадо отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, попытавшийся применить в переговорах с Владимиром Путиным «их личные отношения», «недооценил воинственные амбиции» президента.

Жадо уверен, что «нужно действовать коллективно», проявляя европейское единство и жесткость. Он призвал президента Франции провести европейский саммит в Киеве, «чтобы показать жесткость ЕС».

Кандидат от «Зеленых» критиковал ряд других французских политиков за «попустительство» путинскому режиму.

В комментарии RFI Янник Жадо отметил, что был поражен вчерашним телеобращением Владимира Путина. «Он полностью переписывает историю. Ставит себя в позицию жертвы агрессии. Пытается вдохнуть жизнь в ностальгию о выдуманном прошлом», — говорит Янник Жадо. По его словам, перевод темы на историю НАТО и США — это искажение проблемы путинской агрессии в Украине.

Евродепутат Рафаэль Глюксманн подчеркнул, что сегодня России никто не угрожает, зато Владимир Путин считает угрозой демократию. «Мы слышали вчерашнее выступление Путина. Для него проблема — это не расширение НАТО. Проблема для него — само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства», — отметил Рафаэль Глюксманн.

Во вторник 27 стран-членов ЕС единогласно одобрили санкции в связи с признание РФ самопровозглашенных образований на востоке Украины. Санкции затронули в частности 351 российского депутата Госдумы, голосовавшего за признание «ДНР» и «ЛНР». Ранее Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2».

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