Даже Ле Пен осудила вторжение Путина: кандидаты в президенты Франции потребовали прекратить войну

В первый день масштабной войны России против Украины свое отношение к происходящему высказали все главные кандидаты в президенты Франции, включая Эмманюэля Макрона. Никто не поддержал российскую агрессию.

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Президент, который пока еще официально не объявил о выдвижении на новый срок, изложил свою позицию в 4-минутном обращении к нации. Эмманюэль Макрон выступил после проведения чрезвычайного заседания Совета обороны и национальной безопасности.

Он назвал «массированную атаку (России) на Украину» нарушением «фундаментальных принципов европейского и международного права». «Президент Путин не только атаковал Украину, [...] он решил совершить самое тяжкое за десятилетие покушение на мир и стабильность нашей Европы», — подчеркнул глава французского государства, пообещав абсолютную поддержку Украине в ее борьбе с агрессором. Он также приветствовал «мужество и решительность украинского президента, властей и украинского народа».

Кроме того, Макрон заявил, что по итогам сегодняшних заседаний G7, Европейского Совета и НАТО, против России примут санкции, которые «будут на уровне агрессии, в которой она виновата».

Начатую Путиным войну Эмманюэль Макрон назвал «поворотным моментом в истории Европы» и пообещал вместе с западными партнерами дать единый, «хладнокровный и решительный» ответ, защищая «принципы свободы, суверенитета и демократии».

Остальные кандидаты — несмотря на различие тональности высказываний — также осудили российскую агрессию. «Забыв» при этом, что много лет занимались (некоторые из них) фактическим оправданием любых действий Кремля.

Критиковать путинскую войну пришлось даже таким «друзьям России» как ультраправые политики Марин Ле Пен и Эрик Земмур и крайне левый Жан-Люк Меланшон.

Г-н Меленшон призвал отказаться от этой «невыносимой эскалации» и использовать «дипломатические» средства, чтобы добиться «немедленного прекращения огня и вывода всех иностранных войск из Украины».

Марин Ле Пен призвала к «немедленному прекращению российской военной операции», осудив вторжение, которое «нарушает баланс мира в Европе» и «должно быть однозначно осуждено».

Эрик Земмур «безоговорочно» осудил нападение на Украину. И в то же время призвал Эммануэля Макрона, «как это сделал президент Саркози в августе 2008 года во время грузинского кризиса, без промедления отправиться в Москву, а затем в Киев, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, установлении посредничества и мирных переговорах».

Политолог Паскаль Перрино объяснил AFP, что на фоне подобного военного вторжения даже «пропутинские» кандидаты не хотят рисковать рейтингом перед выборами.

Валери Пекресс, кандидатка от правой, «голлистской» партии «Республиканцы», обычно занимавшая «взвешенную» позицию по отношению к российскому режиму (как, впрочем, и президент Макрон ранее), сегодня не сглаживала углы, заявив, что «ответ Франции и Европы должен быть решительным, скоординированным и жестким».

Кандидатка от Соцпартии, мэр Парижа Анн Идальго, которая много лет последовательно критиковала Кремль, осудила «с максимальной энергией жестокое нападение по приказу Владимира Путина» и призвала к «решительной реакции на этот неоправданный и преступный акт». К слову, накануне вечером, еще когда не было известно о начале войны, Идальго поучаствовала в акции в «поддержку Украины и ее народа» — главную парижскую мэрию подсветили цветами украинского флага.

Не отступил от своих позиций в отношении Кремля и Янник Жадо, кандидат от партии Европа-Экология-Зеленые, который всего два дня назад, 22 февраля, организовывал у посольства РФ в Париже митинг в поддержку Украины.

Жадо призвал Францию и Евросоюз организовать «поставки оружия, чтобы украинцы могли защитить себя». И потребовал применить «санкции исключительного масштаба против Путина и его сообщников, изгнав их из международного сообщества».

Янник Жадо, так же, как и Кристиан Тобира (экс-министр юстиции при президенте Олланде), отменили свои предвыборные поездки, чтобы прийти сегодня на большой парижский митинг против войны. Он состоится в 18 часов на Площади Республики.

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