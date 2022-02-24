Solidarité avec l’Ukraine: В Париже прошел антивоенный митинг

Почти все выступавшие требовали принять жесточайшие санкции против российской власти и ее родственников -- "элиты", которая устраивает или поддерживает войны по всему миру и при этом поддерживает роскошный образ жизни на Лазурном берегу, в лучших районах Парижа и в других лучших местах свободного мира.

В Париже вечером 24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, прошел антивоенный митинг.

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Кроме представителей украинского сообщества, на митинге выступили известные политики: кандидаты в президенты Франции Янник Жадо и Кристиан Тобира, глава Соцпартии Оливье Фор.

Евродепутат Рафаэль Глюксман напомнил, что Путин пришёл к власти благодаря второй чеченской войне в 1999–2000, затем провел войну против Грузии в 2008, и уже в 2014-м вторгся в Украину. И все это время международные элиты делали очень мало для того, чтобы остановить Путина или потворствовали ему.

Глюксманн призвал положить этому конец, если свободный мир не хочет потерять свои свободы. И почти все выступавшие требовали принять жесточайшие санкции против российской власти и ее родственников — «элиты», которая устраивает или поддерживает войны по всему миру и при этом ведет роскошный образ жизни на Лазурном берегу, в лучших районах Парижа и в других лучших местах свободного мира. Многотысячное собрание не жалело слов для развязавшего войну Путина (самое мягкое — «Путин — убийца!») и скандировало Solidarité avec l’Ukraine!

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