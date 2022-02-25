Французский Лион готовится принять беженцев из Украины, заявил мэр Лиона Грегори Дусе. В городе уже определяют места для их приема. Европейский союз ожидает исхода беженцев из Украины в связи с российским нападением.

Реклама Читать далее

Лион готовиться принять беженцев из Украины или соседних с ней стран, заявил мэр Лиона в интервью радиостанции France Info.

«Конечно, все делается в координации с национальными властями. Здесь мы работаем с префектурой, чтобы определить места и условия приема» перемещенных лиц, — отметил он, напомнив, что Лион в сентябре 2021 года принимал афганских беженцев после захвата страны движением «Талибан».

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 100 тысяч человек в Украине покинули свои дома, тысяч покинули страну с начала российского нападения, пишет AFP. Украинские беженцы начали прибывать в Польшу и Венгрию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что с восточноевропейскими странами согласованы планы по срочному приему беженцев.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан говорил о том, что в Европе ожидают исхода из Украины на фоне российской агрессии, в первую очередь в Польшу. Европа проявит солидарность в приеме украинских беженцев, подчеркнул он.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться