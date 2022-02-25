Экс-премьер Франции Франсуа Фийон объявил о выходе из советов директоров «Сибура» и «Зарубежнефти»

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007-2012) выйдет из советов директоров «Сибура» и «Зарубежнефти». Об этом сообщает издание JDD со ссылкой на самого Фийона.

Реклама Читать далее

Франсуа Фийон покинет совет директоров российского нефтегазохимического гиганта «Сибур», где он заседает с ноября прошлого года. Он также покидает совет директоров российской государственной нефтяной компании «Зарубежнефть», куда он вошел в 2021 году.

«Сегодня война вернулась в центр Европы. Это коллективный провал, но в иерархии вины Владимир Путин — единственный виновный в развязывании конфликта, которого он мог и должен был избежать», — заявил Фийон, которого французская пресса называла «другом Путина».

«В этих условиях я не могу продолжать свое участие в советах директоров российских компаний „Зарубежнефть“ и „Сибур“. Я делаю это (выхожу из них) с грустью, потому что я встретился там мужчин и женщин (…) открытых миру, движимых успехом своего бизнеса, стремящихся довести его до самых высоких международных страндартов, в том числе по вопросам окружающей среды и социальной ответственности», — заявил Фийон.

Это выдержки из колонки Фийона, которую JDD опубликует в воскресенье.

Ранее сообщалось, что из совета директоров РЖД вышел экс-канцлер Австрии Кристиан Керн. О выходе из наблюдательного совета Сбербанка объявил экс-премьер Финляндии Эско Ахо.

В 2016 году в Кремле заявили, что Владимира Путина и Франсуа Фийона связывают «добрые отношения» после победы Фийона в праймериз правых. Фийон в 2017 году не вышел во второй тур президентских выборов на фоне скандала вокруг подозрений в фиктивном трудоустройстве его жены во французском парламенте.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться