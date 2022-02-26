Влияние санкций: в Ла-Манше задержали российское судно

Коммерческое судно Baltic Leader, перевозившее автомобили из Руана в Санкт-Петербург, и предположительно, принадлежащее российской компании против которой ЕС ввел санкции, было перенаправлено в Булонь-сюр-Мер (Па-де-Кале, Франция), сообщила в субботу, 26 февраля, местная морская префектура агентству France-Presse.

Реклама Читать далее

127-метровое судно было перехвачено у берегов Онфлера в ночь с пятницы 25-го на субботу 26-е февраля, рассказала Вероник Маньен, региональный офицер по связям с общественностью морской префектуры Ла-Манша.

Маньен уточнила, что российское судно сопровождали в порт Булонь-сюр-Мер французский таможенный патрульный катер при поддержке катера жандармерии и патрульного катера ВМС.

В настоящее время таможенная служба проводит опрос находящихся на судне и проверку документов для подтверждения того, что судно Baltic Leader связано с попавшей под санкции компанией.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться