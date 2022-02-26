Макрон примет меры по замораживанию российских активов во Франции и по борьбе с пропагандой

В субботу вечером, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел заседание Совета безопасности «по ситуации в Украине».

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Президент анонсировал проведение Совета утром, встречаясь с французскими фермерами на ежегодной Парижской сельскохозяйственной ярмарке. Разговаривая с фермерами, Макрон главное внимание уделил трагедии, за которой сейчас следит весь мир — а именно, войне, которую Путин и армия РФ ведет против Украины.

«Война вернулась в Европу… Решение о войне единолично принял президент Путин… (Война) с трагической гуманитарной ситуацией, народом, который сопротивляется, и Европой, которая здесь, и сопротивляется на стороне украинского народа…».

Макрон объяснил, что с учетом необходимости принятия санкций против РФ неизбежно пострадает и французский бизнес, в том числе, фермеры. Но выхода нет, подчеркнул президент, пообещав фермерам помощь от государства, и призвав готовиться к тому, что ситуация ухудшится, и это состояние может продолжаться достаточно долго: «Эта война будет длиться, и все кризисы, которые стоят за этим, будут иметь долгосрочные последствия».

После посещения ярмарки Макрон вернулся в Елисейский дворец, чтобы провести несколько переговоров по поводу ситуации в Украине с лидерами других стран, а затем провел Совет безопасности.

Заседание Совета было намечено на 17 часов, а короткое сообщение о его итогах Елисейский дворец выпустил около 21:30.

«Были приняты важные решения в связи с событиями в Украине», — отметили в Елисейском: «Решено поставить украинским властям дополнительное оборонное оборудование, а также оказать топливную поддержку. Была достигнута договоренность о том, что Франция примет национальные меры по замораживанию финансовых активов российских лиц. Наконец, было решено, что будут приняты меры по борьбе с пропагандой со стороны российских агентов влияния и СМИ на европейской земле».

Кроме того, анонсировано «усиление экономических и финансовых санкций (против РФ) в координации с европейцами и американцами».

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