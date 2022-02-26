Франция усилит свой вклад в силы НАТО по обороне и сдерживанию в Восточной Европе

Франция усиливает свой вклад в силы сдерживания НАТО в Восточной Европе на фоне нападения РФ на Украину

Эмманюэль Макрон заявил об усилении вклада Французской Республики в силы по обороне и сдерживанию Североатлантического альянса в Восточной Европе, говорится в правительственном коммюнике от 25 февраля.

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В середине марта Франция направит в Эстонию четыре истребителя Mirage 2000-5 с сотней авиаторов, говорится в коммюнике.

С 24 февраля французские истребители патрулируют воздушное пространство Польши для обеспечения миссий воздушной обороны.

Подгруппа в составе примерно 200 французских военных будет направлена в Эстонию в подкрепление датским и британским партнерам.

Будет также ускорено развертывание сил НАТО в Румынии, сообщает французское правительство. В качестве первого элемента в Румынию направится межвойсковая тактическая группа численностью примерно в 500 человек.

Новая ситуация, созданная российской агрессией в Украине делает как никогда нужной солидарность между союзниками по НАТО, говорится в коммюнике. Подчеркивается, что это военные силы нацелены исключительно за защиту стран-членов НАТО в Восточной Европе.

В заявлении глав государств и правительств стран НАТО от 25 февраля подчеркивается, что нападение РФ на Украину стало самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за десятилетия. НАТО планирует усилить свои позиции на восточных рубежах альянса.

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