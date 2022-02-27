Франция «закрыла небо» для России
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Французские власти закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Жан-Батист Джеббари.
«Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, начиная с сегодняшнего вечера», — сообщил Джеббари в твиттере.
Министр также подчеркнул: «Перед лицом российского вторжения в Украину, единство Европы — тотально».
Таким образом воздушное пространство для России закрыло большинство стран Европы: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.
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