Франция «закрыла небо» для России

Опубликовано:

Париж
Париж AP - Thibault Camus
RFI

Французские власти закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

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«Франция закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний, начиная с сегодняшнего вечера», — сообщил Джеббари в твиттере.

Министр также подчеркнул: «Перед лицом российского вторжения в Украину, единство Европы — тотально».

Таким образом воздушное пространство для России закрыло большинство стран Европы: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. 

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