Франция призывает следующих через Россию или временно находящихся в России граждан покинуть страну

Франция рекомендует своим гражданам, следующим через Россию, или приехавшим в Россию на непродолжительное время, «незамедлительно покинуть» страну из-за «растущих ограничений на воздушное сообщение между Россией и Европой», а всем французам — покинуть Беларусь наземным транспортом. Об этом говорится в двух пресс-релизах, опубликованных МИД в воскресенье, 27 февраля.

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После вторжения РФ в Украину «Европейский союз только что объявил о своем решении безотлагательно закрыть европейское воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний», — подчеркивает министерство иностранных дел Франции в своем последнем совете для путешественников в Россию.

«Поэтому большинство европейских компаний, в том числе Air France, приостановили с вечера воскресенья 27 февраля полеты над Россией», — говорится в тексте. «В связи с растущими ограничениями на воздушное сообщение между Россией и Европой настоятельно рекомендуется, чтобы французы, следующие через Россию (туристы, посетители, студенты, специалисты в командировках), договорились о безотлагательном выезде из страны существующим воздушным сообщением», добавляет министерство, призывая «отложить любые поездки в Россию».

Кроме того, «в контексте военной напряженности между Украиной и Беларусью и закрытия белорусского воздушного пространства любые поездки в Беларусь официально не приветствуются», говорится в совете для путешественников по Беларуси. Находящихся там французов «призывают без промедления покинуть страну автомобильным транспортом, через пограничные пункты с Литвой, Польшей или Латвией. В случае необходимости пассажиры, прибывающие воздушным транспортом, должны оформить выездную визу в службах МВД Беларуси», — уточняет французское дипломатическое ведомство.

Макрон созывает экстренное заседание Совбеза ООН

В понедельник состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по гуманитарному кризису в Украине. Совбез соберется в 15:00 (20:00 по Гринвичу) в срочном порядке в связи с гуманитарным кризисом в Украине, захваченной Россией, по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщило агентство France-Presse в воскресенье со ссылкой на дипломатические источники.

В этом заседании примут участие представители Департамента по гуманитарным вопросам ООН и Верховного комиссара по делам беженцев, сообщил France-Presse дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Франция внесет проект резолюции в Совет Безопасности ООН, «чтобы гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ, удовлетворить насущные потребности населения, которое осталось в Украине», сообщил Елисейский дворец. «Помимо чрезвычайных гуманитарных акций, Франция в этом контексте призовет к прекращению огня, которое должно предшествовать любым мирным переговорам», — говорится в сообщении пресс-службы французского президента.

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