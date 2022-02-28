Во Франции выявят все активы влиятельных россиян в перспективе расширения санкций

Французское правительство готово к расширению уже принятых Евросоюзом персональных санкций и замораживанию активов большего числа представителей элиты РФ, заявил в понедельник, 28 февраля, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр после нового заседания Совета безопасности под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона.

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«Мы (…) установим всех российских деятелей, имеющих активы во Франции, которые могут быть добавлены в европейские санкционные списки из-за их близости к российской власти, и мы подготовим юридические инструменты для ареста всех этих активов», — сказал Брюно Ле Мэр после заседания Совбеза в Елисейском дворце.

«По поручению президента Республики мы продолжаем полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, автомобилей класса люкс, принадлежащих россиянам, попавшим под европейские санкции», — указал Ле Мэр.

После вторжения России в Украину Европейский Союз ввел новые финансовые санкции против России, ее руководства (включая Путина) и лиц, близких к Кремлю, заморозив их европейские активы и запретив въезд на свою территорию.

После заседания французского Совбеза министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «в крайне короткие сроки» будут приняты «меры» против «российских пропагандистских органов», осуществляющих «дезинформационные» акции в Европе.

В воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что российские государственные СМИ Russia Today (RT) и Sputnik будут запрещены в Европейском союзе, чтобы они не распространяли «ложь» о войне, которую Москва ведет в Украине.

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