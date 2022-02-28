Президент Макрон выступил с обращением к вооруженным силам Франции

Вечером 28 февраля французский президент Эмманюэль Макрон опубликовал специальное обращение к вооруженным силам страны в связи с войной России против Украины.

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В обращении президент Французской Республики назвал «незаконное, прямое и масштабной нападение на Украину» 24 февраля «самым серьезным и самым разнузданным применением силы российским режимом после распада СССР».

«Не подвергаясь нападениям и даже угрозам, российский режим допускает применение силы как способа выражения в международных отношениях», — подчеркнул Макрон в своем обращении к военным Франции, которое распространила в СМИ президентская администрация.

По словам французского президента, режим РФ «в очередной раз сделал выбор в пользу военной агрессии против Украины». Но это также и агрессия «против принципов свободы, суверенитета, права, соблюдения данного слова и демократии, которые разделяют Европа и ее союзники», — указал Эмманюэль Макрон.

«Недавно глава российского государства предпочел придать кризису неоправданное измерение», — напомнил французский президент на следующий день после приказа Путина перевести силы ядерного сдерживания РФ «в режим особого боевого дежурства».

Макрон отметил, что с «проявлениями силы» со стороны РФ армия Франции «регулярно сталкивается, особенно в последние годы». Эти «трения» с российскими силами у французских военных возникают в «под водой, на море, в воздухе, в космосе и на суше, в Атлантике, на Ближнем Востоке, в Средиземном море и в Африке», а также в киберпростанстве («в материальной и нематериальной областях»).

«В этом контексте сильной напряженности Франция знает, что она может в очередной раз рассчитывать на свои вооруженные силы», — подчеркнул президент Республики. «Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы проявите при выполнении своих задач большую бдительность и необходимую сдержанность в случае возможных вмешательств», — заявил Макрон.

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