Саломе Зурабишвили: «Наша европейская перспектива зависит от того, насколько Европа уверена в себе»

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла во Францию по приглашению президента Эмманюэля Макрона. Ее встреча с главой французского государства в Елисейском дворце «для обсуждения вопросов региональной стабильности в контексте войны на Украине» состоялась в 15 часов, — сообщает администрация президента. До встречи с лидером Франции президент Грузии побывала в студии французской редакции RFI.

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Комментируя мобилизацию Европы в ответ на ввод Россией войск на территорию Украины, лидер Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула исторический характер действий Евросоюза. Она отметила также, что решения президента Путина привели к результатам, противоположным интересам России.

То, чего мы ждали от Европы, произошло. Многие думали, что этого не будет, во всяком случае этого не было в 2008 году, в контексте войны России с Грузией. Мы видим единство Европы, удивившее весь мир. И это реальный исторический факт. Это произошло, я считаю, во многом благодаря Эмманюэлю Макрону, но также и обстоятельствам. Возможно, и как это ни парадоксально, это произошло благодаря Путину, который добился того, чего боялся — появления другой Европы. Европы, осознавшей свою мощь и готовой ее использовать. Объявленные вчера Германией изменения в политике — также исторические. Они коснутся внешней, а значит, и внутренней политики. Это войдет в историю Европы. Франция, сторонница создания сильного Евросоюза, является сильным партнером. Это тоже очень важно.

Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Франции и пообещала, что поднимет во вторник в ходе встреч с представителями ЕС вопрос о большей интеграции Грузии в европейские структуры.

Я хочу особенно подчеркнуть этот исторический факт. Потому что наша европейская перспектива зависит от того, насколько Европа уверена в себе. Россия всегда рассчитывала на отсутствие согласия между народами Европы, с одной стороны, и на разногласия между Европой и Америкой. Впервые ей не удастся добиться ни малейшего раскола между европейскими народами. И это для нас — тех, кто вне союза — большая надежда. Нет никаких разногласий и внутри НАТО. Для нас это чрезвычайно важно, потому что мы в Париже — для того, чтобы поддержать наши давнишние, но сегодня еще более актуальные просьбы. Потому что ответ Европы на российскую агрессию должен выражаться, как сейчас, вооружением для Украины, но также и политическим жестом. А политический ответ — это решение об углублении (европейской) интеграции Украины, Молдовы и Грузии. Это то, что я скажу при встрече Эмманюэлю Макрону в Париже и то, что я скажу европейским руководителям завтра. И это то, что президент Зеленский говорит наиболее весомо в той ситуации, в которой он сейчас находится.

В минувшую субботу пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что в рамках заседания Совета безопасности Франции, в ходе контактов по Украине с лидерами Грузии и Молдовы, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил решимость поддерживать страны Восточного партнерства ЕС против любых попыток дестабилизации. «Мы вместе с Молдовой и Грузией защитим их суверенитет и их безопасность», — сказал Макрон президенту Молдовы Майе Санду и президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

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