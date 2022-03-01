Война РФ против Украины: Жерар Депардье призвал «сложить оружие и вести переговоры»

Французский актер Жерар Депардье призывает «сложить оружие и вести переговоры». Об этом Депардье, получивший паспорт гражданина РФ из рук Путина в 2013 году, заявил во вторник, 1 марта, агентству AFP — на шестой день российского вторжения в Украину.

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«Россия и Украина всегда были братскими странами. Я против этой братоубийственной войны. Говорю вам: „Сложите оружие и ведите переговоры!“», — заявил актер. Это первое публичное высказывание Жерара Депардье по поводу ввода войск России на украинскую территорию.

В 2013 году Жерар Депардье прилетал в Сочи, чтобы лично забрать свой российский паспорт. Документ гражданина РФ ему вручили вечером в субботу, 5 января, во время короткой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Депардье попросил российского гражданства в знак протеста против намерения тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда ввести в стране 75-процентный налог на самых состоятельных граждан.

Прописан Депардье был в Саранске в квартире своего друга, бывшего директора Госфильмофонда Николая Бородачева.

В феврале 2013 года решением главы Чечни Рамзана Кадырова был присвоен статус почетного гражданина республики и выданы документы на пятикомнатную квартиру.

В 2015 году Жерар Депардье близко познакомился с Александром Лукашенко. Белорусский правитель принимал его в загородной резиденции и учил косить траву. В 2019 году Лукашенко передал актеру участок в элитном послеке Лапоровичи возле Минского моря в аренду на 99 лет.

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