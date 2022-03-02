Война и ложь Путина: премьер-министр Франции рассказал парламенту о подготовке к долгому кризису

Путин «солгал, он солгал президенту Франции, он солгал мировому сообществу, он солгал собственному народу», — заявил французский премьер Жан Кастекс, выступая в парламенте Франции 1 марта.

«Владимир Путин выбрал войну», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс в своем выступлении в парламенте о «поворотном моменте в истории Европы» и «первом акте кризиса, который будет долгим». Кастекс объявил о выделении €300 млн срочной экономической помощи Украине, а также о поставках Киеву военного оснащения и вооружений. Премьер отчитался о санкционном ответе Евросоюза Москве и замораживании во Франции активов россиян, попавших под санкции ЕС.

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Выступая 1 марта в Национальном собрании Франции, премьер-министр Жан Кастекс заявил, что совершенный Владимиром Путиным «акт войны», «циничная и преднамеренная агрессия» РФ против Украины — это покушение на «ценности мира и свободы, на которых многие десятилетия строилось равновенсие на Европейском континенте». «Мы столкнулись с ситуацией войны, но также и с поворотным моментом в истории Европы и нашей страны», — сказал глава правительства, подтвердив поддержку Францией «украинского народа, который переживает ужасные времена».

«В этот трагический момент я хочу подтвердить нашу всецелую поддержку украинского народа, который переживает чудовищные дни», — заявил Кастекс, назвав «немыслимой» для XXI века начатую Путиным войну в Европе. Слова французского премьера о «восхищении» «мужеством, ответственностью и достоинством», с которыми президент Украины Владимир Зеленский «ведет борьбу в осажденном Киеве», депутаты прервали долгими аплодисментами. Парламентарии стоя также приветствовали украинского посла во Франции Владимира Омельченко, который был приглашен на заседание.

Жан Кастекс напомнил, что Франция до самого последнего момента пыталась заставить Путина «услышать голос разума и мира», как она это делала на протяжении долгих лет в отношениях с Москвой.

«Эти усилия не увенчались успехом. В.Путин не только разорвал Минские соглашения, но и отказался от всех обязательств, которые он взял на себя в предыдущие дни. Вся ответственность лежит на нем», — указал Кастекс, напомнив о путинских заверениях в том, что в РФ отрицали возможность вторжения.

Путин «солгал, он солгал президенту Франции, он солгал мировому сообществу, он солгал собственному народу», — заявил французский премьер. Ложью он назвал слова Путина о «геноциде русскоязычного населения Донбасса», о том, что Зеленский «возглавляет нацистский режим». «Особенно гнусными», по словам Кастекса, подобные обвинения выглядят в отношении «полностью демократической страны» — Украины.

«Владимир Путин выбрал войну. Он решил повернуть вспять ход истории и отказаться от достижений, приобретенных после распада Советского Союза», — указа премьер-министр. Цель Путина — «свергнуть законное правительство» Украины.

Санкции

Жан Кастекс напомнил о первых ответных мерах на «первый акт этого кризиса, который будет долгим». Три пакета санкций, введенных Евросоюзом 23, 24 и 27 февраля. Задача санкций против банковской системы (замораживание активов ЦБ и отключение части банков РФ от SWIFT) — «осушить зарубежное финансирование российской экономики». Премьер напомнил о закрытии воздушного пространства и аэропортов ЕС для всех российских самолетов, а также о персональных санкциях против тех, на кого «опирается власть В.Путина» 476 человек внесены в санкционные списки. И только «на сегодняшний день», — подчеркнул премьер-министр Франции, допустив расширение списка и усиление санкций в самое ближайшее время.

Экономическая и гуманитарная помощь

Говоря о солидарности с Украиной перед лицом агрессии, Кастекс объявил о выделении Киеву экстренной экономической помощи в размере 300 миллионов евро.

Вместе с Евросоюзом Франция готовится оказать помощь украинским беженцам, уже начав отправку гуманитарных грузов на границы Украины.

Военная помощь

«Мы также поддерживаем украинские вооруженные силы поставкой топлива и военного оснащения, в том числе и вооружений», — отметил премьер-министр. Эту помощь Франция «продолжит оказывать настолько долго, насколько это потребуется».

Вновь напомнив о том, что Франция исключает участие своей армии в конфликте в Украине (которая не входит в НАТО), Кастекс тут же подчеркнул: «Нам, без всякого сомнения, придется применить военную силу для защиты наших союзников в Восточной Европе, если конфликт выйдет за пределы территории Украины в страны-члены Североатлантического Альянса».

Антикризисный план Франции

Французский премьер-министр также сообщил парламенту о подготовке экстренного плана поддержки экономики Франции, которая может пострадать от последствий жестких антипутинских санкций. Речь идет не только об экспорте в РФ, но о риске дальнейшего роста мировых цен на энергоносители. Во Франции еще до начала Путиным войны выделили 16 миллиардов евро на смягчение последствий скачка цен на топливо. Речь идет о выплатах малоимущим и замораживании тарифов на электричество и газ. Премьер-министр Кастекс пообещал парламенту, что эти меры будут усилены, конкретные решения будут объявлены в ближайшие дни.

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