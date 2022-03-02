Война России в Украине – «это смена эпох»: президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации в телеобращении

«Война России в Украине – смена эпох»: президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации в телеобращении.

«Я и другие мировые лидеры пытались поддерживать диалог с Путиным, – сказал французский президент, – Он один принял решение воевать». В своей речи Эмманюэль Макрон несколько раз повторил слова «разрыв» и «новая эра». После разжигания этой войны на европейском континенте «больше ничего не будет как прежде», считает он.

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«С начала жестокой атаки президента Путина на Украину (…) российская армия бомбардирует Киев, штурмует другие города. Сотни жертв со стороны мирных жителей. Были убиты женщины и дети. Ближайшие дни будут, предположительно, еще тяжелее», – сказал французский президент.

«В этом беспрецедентном за последние десятилетия для Европы испытании мы стоим вместе с Украиной. Я приветствую мужество украинского народа и выражаю ему братскую поддержку». По словам Макрона, Владимир Зеленский «олицетворяет честь, свободу и храбрость украинского народа».

«Эта война – не война Запада с Россией. Это ложь. На Россию не напали. Россия – агрессор».

Оправдание агрессии борьбой против нацизма французский президент назвал «оскорблением памяти и истории российского и украинского народов, которые вместе боролись против нацизма» во время Второй мировой войны. Эта война – «продукт реваншизма» Путина, сказал Макрон.

«Я и другие мировые лидеры пытались поддерживать диалог с Путиным, – продолжил Макрон, – Он один принял решение воевать».

Далее глава Французской республики упомянул о санкциях, введенных против России, а также поблагодарил дипработников, которые спасают французских граждан, оставшихся в Украине, и журналистов, освещающих конфликт.

«Мы не воюем с Россией, – заявил также Макрон, – Мы поддерживаем россиян, которые не побоялись высказаться против войны».

Помимо этого, Эмманюэль Макрон сообщил, что поддерживает контакт с Путиным, чтобы предотвратить расширение конфликта на другие части Европы. Вместе с тем он напомнил, что Франция направила свой военный контингент в Румынию и страны Балтии.

«Новая эра»

«Равновесие на континенте нарушено и предполагает серьезные изменения нашей обыденной жизни в ближайшие месяцы», – сказал далее глава государства.

И пояснил: «Сельское хозяйство и промышленность пострадают. Экономический рост замедлится. Покупательная способность снизится, цены вырастут».

По его словам, правительство предпринимает меры для поддержки экономики. Сейчас ведется активный поиск новых поставщиков топлива. Премьер-министр Франции Жан Кастекс должен представить план поддержки экономического сектора в ближайшие дни.

«Но (экономические – RFI) последствия не будут длиться несколько дней – это сигнал смены эпох», – предупредил Макрон.

«Война в Европе больше не является предметом истории. Она происходит здесь, у нас на глазах».

Демократия и свобода больше не являются данностью, заключил президент.

Но в этом испытании «Европа показала свое единство», сказал Макрон. Теперь же Европа должна заплатить цену за выбранный ею мир – перестроив свою экономику. В ближайшее время президент Франции пообещал представить «план энергетической независимости Европы» и заявил о необходимости строительства единой европейской обороны. На 10 и 11 марта президент созывает в Париже саммит ЕС по этой теме.

В своей речи Эмманюэль Макрон несколько раз повторил слова «разрыв» и «новая эра». После разжигания этой войны на европейском континенте «больше ничего не будет как раньше», считает он.

В конце своего выступления Эмманюэль Макрон напомнил о предвыборной кампании, которая официально стартует в конце этой недели. «Я рассчитываю на вас в поддержке демократии», – обратился Макрона к французам.

Телеобращение президента длилось 14 минут. В конце, вместо обычной Марсельезы на телеэкране последовала минута молчания и французский флаг под парижским небом.

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