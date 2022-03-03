Французские таможенники конфисковали яхту, связанную с главой «Роснефти» Игорем Сечиным

В средиземноморском порту Ла Сьота французские таможенные службы задержали и конфисковали яхту, принадлежащую российской корпорации «Роснефть». Об этом сообщили в министерстве экономики и финансов Франции.

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Яхту под названием Amore Vero задержали в ночь со 2 на 3 марта в рамках санкций, введенных против российских олигархов, — глава «Роснефти» Игорь Сечин попал в санкционный список Евросоюза. Пресс-релиз, уточняющий контекст, в котором проводилось задержание судна, в твиттере опубликовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В пресс-релизе говорится, что Amore Vero находилась в Ла Сьота на стоянке с 3 января 2022 года. Предполагалось, что для проведения ремонтных работ она простоит в средиземноморском порту до 1 апреля. Таможенные службы пришли с проверкой после введения санкций, предполагающих заморозку активов, и констатировали, что яхта готовилась срочно сняться с якоря, хотя ремонт не был завершен. Попытка покинуть территориальные воды Франции подобным образом является нарушением таможенного законодательства, как отмечается в пресс-релизе, и таможенники приступили к конфискации.

Un yacht appartenant à un oligarque russe a été saisi.

Merci aux douaniers français qui font respecter les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des proches du pouvoir russe. pic.twitter.com/AZVzmlet2P — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 3, 2022

Министр экономики Брюло Ле Мэр и госсекретарь по вопросам бюджетной политики Франции Оливье Дюссо поблагодарили таможенные службы. «Мы благодарим таможенные службы за эту конфискацию в рамках применения санкций Европейского союза, введенных в отношении России», — приводятся их слова в пресс-релизе.

«Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении лиц, приближенных к российским властям», — также написал в твиттере Ле Мэр.

2 марта сообщалось, что французские таможенники также задержали грузовое судно Pola Ariake в коммерческом порту Лорьяна (Бретань). Оно шло под флагом Панамы, однако предположительно его владельцами также являются оказавшиеся под санкциями лица и/или организации.

Ранее немецкие власти сообщали о конфискации яхты Dilbar, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову, в порту Гамбурга. Кроме того, проект, отслеживающий перемещения судов в реальном времени, Marine Traffic передавал 28 февраля, что четыре яхты, в том числе Clio и Titan, принадлежащие Олегу Дерипаске Александру Абрамову соответственно, наравлялись к берегам Черногории и Мальдив.

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