Война и выборы: Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции

Президент Эмманюэль Макрон официально заявил о решении идти на второй срок вечером 3 марта, накануне завершения срока подачи документов на регистрацию кандидатов. Выборы главы государства во Франции назначены на 10 и 24 апреля.

Действующий глава французского государства Эмманюэль Макрон — в самый последний момент — официально объявил о выдвижение своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые назначены 10 и 24 апреля. Решение идти на второй срок он подтвердил в послании к французам, которое было опубликовано в СМИ вечером 3 марта, накануне завершения регистрации кандидатов. Нынешняя президентская кампания проходит во Франции в беспрецедентных условиях в истории Пятой Республики, на фоне вторжения России в Украину, первой масштабной войны на территории Европы за десятилетия.

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Эта война в самом начале послания президента-кандидата названа последним по времени «испытанием», через которые страна (вместе с Европой и весь миром) прошла за последние пять лет президентства Макрона. «Франция редко когда сталкивалась с таким нагромождением кризисов», — отметил политик, говоря об пандемии, угрозе терроризма, общем росте насилия.

«Разумеется, в нынешнем контексте я не смогу вести предвыборную кампанию так, как я хотел бы», — признал президент-кандидат, который ранее в четверг провел очередные телефонные переговоры с президентами Украины и России для обсуждения возможности прекращения огня.

Вторжение РФ в Украину почти полностью оттеснило на задний план все главные темы предвыборной кампании во Франции, а также заставило Макрона до самого последнего момента откладывать заявление о выдвижении кандидатуры (Конституционный совет Франции принимает документы претендентов для регистрации на выборах до 19 часов этой пятниц, 4 марта).

Кратко подводя итоги своей президентской пятилетки и перечисляя сделанное в экономике, борьбе с безработицей, в сфере налогов, в армии и полиции, в здравоохранении и образовании, Макрон подчеркнул: «эти преобразования (…) позволили Франции стать более независимой».

Суверенитет, независимость Франции (и всей единой Европы) — это «путь, который должен быть продолжен». Особенно в условиях переживаемых сейчас миром «потрясений невероятной быстроты», — уверен Макрон.

Подтверждая свое участие в выборах президента, политик указал, что идет на второй срок, чтобы вместе с соотечественниками «найти особый французский и европейский ответ на вызовы века», «защитить наши ценностей, которым угрожают мировые потрясения», чтобы «продолжить подготовку будущего наших детей и наших внуков», чтобы французы «сегодня и завтра» могли «сами для себя решать» и определять свою судьбу.

«Без экономической мощи не может быть независимости», — предупредил Макрон, наметив в послании к французам направления своей будущей политики. «Нам придется больше работать», продолжая «снижать налоги» и «инвестируя в инновации и научные исследования», чтобы «не позволить другим навязывать нам технологии, которые завтра станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни». Задача — добиться лидерства Франции в области возобновляемой и ядерной энергетики, в цифровой сфере и в космосе, в сельском хозяйстве.

За этим — будущее, это позволит нам стать великой экологической Нацией, которая первой избавится от зависимости от газа, нефти и угля, — заявил Эмманюэль Макрон.

Труд и восстановление производства Макрон считает необходимыми условиями, чтобы «сохранить и даже улучшить» социальную модель социального государства, которая выстроена во Франции.

Говоря об истории Франции, языке, культуре и французских традициях, «искусстве жизни», Макрон также призвал французов «не обманывать себя». «Мы не ответим на (сегодняшние) вызовы, выбирая замкнутость или культивируя ностальгию», — предупредил политик.

Задача — построить Францию для наших детей, а не вернуться во Францию нашего детства, — подчеркнул Макрон.

Как отмечает France-Presse, с начала вторжения России в Украину предвыборный рейтинг французского президента вырос на несколько пунктов. Самые последние опросы (включая опубликованные 4 марта опросы социологических центров BVA и Opinionway) прочат Макрону 27-29% голосов. На десяток процентов больше, чем у лидера крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен (16-18%).

На уровне 12-13% находится рейтинг Валери Пекресс (правая партия «Республиканцы»). Вровень с ней идет крайне правый публицист Эрик Земмур. 10-11% — у кандидата крайне левых, лидера партии «Непокорная Франция» Жан-Люка-Меланшона.

Во втором туре выборов президента — 24 апреля — данные опросов сейчас свидетельствуют о шансах Эмманюэля Макрона на победу с результатом 57-60%.

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