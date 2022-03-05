По всей Франции прошли демонстрации против нападения России на Украину

Демонстрация против российского военного нападения на Украину в Париже, 5 марта 2022 г.

Более 41 тысячи человек, по данным МВД, приняли участие в демонстрациях по всей Франции против нападения РФ на Украину.

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По всей Франции в субботу прошло 119 акций, сообщает министерство внутренних дел.

В парижской демонстрации приняли участие 16 тысяч человек. В ней приняли участие два кандидата в президенты Франции: Янник Жадо от партии «Европа Экология Зеленые» и действующая мэр Парижа, социалистка Анн Идальго. На демонстрацию против российской военной агрессии вышли также ряд французских депутатов.

Акции против войны, развязанной Россией в Украине, состоялись также в других французских городах: Лионе, Марселе, Ренне и других. Их участники призывали в частности закрыть небо над Украиной.

Пракаты с призывом закрыть небо над Украиной, Марсель, 5 марта 2022 г. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Ранее крупные антивоенные акции состоялись в других европейских столицах: Берлине, Праге, Мадриде, а также в Тбилиси и других городах.

На антивоенные протесты выходят и в российских городах. Число задержанных в России, начиная с 24 февраля, по данным «ОВД-Инфо», составляет 8342 человека. Большинство задержаний пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Генпрокуратура РФ грозит участникам пацифистских акций статьей об экстремизме. В субботу российские силовики провели минимум 49 обысков в связи с выступлениями против войны, передают правозащитники.

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