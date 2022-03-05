Эмманюэль Макрон позвонил Светлане Алексиевич

Президент Франции Эмманюэль Макрон 5 марта поговорил по телефону с белорусской писательницей Светланой Алексиевич, лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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«Президент Республики пожелал поговорить с этим великим деятелем европейского гуманизма, объединившим память русского, белорусского и украинского народов. В ходе их продолжительной беседы президент выразил свое восхищение и поделился с ней своим вниманием к чаяниям народов Европы», — сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Накануне президент Франции позвонил председателю Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову, чтобы выразить поддержку.

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