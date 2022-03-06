Елисейский дворец: Путин заявил Макрону, что добьется своих целей «либо переговорами, либо войной»

В ходе разговора с Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил, что добьется своих целей «либо путем переговоров, либо посредством войны», - сообщили в Елисейском дворце

В воскресенье, 6 марта, состоялся очередной телефонный разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом РФ Владимир Путиным после того, как российская армия начала оккупационное вторжение в Украину.

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В ходе разговора с Эмманюэлем Макроном Владимир Путин заявил, что добьется своих целей «либо путем переговоров, либо посредством войны», — сообщили в Елисейском дворце по итогам очередных телефонных переговоров, продлившихся 1 час 45 минут. Источник в Елисейском цитирует AFP.

Эмманюэль Макрон полагает, что Путин «очень решительно настроен достичь своих целей», включая то, что Путин называет «денацификацией» Украины, а также признание Крыма и Донбасса.

В Париже отметили, что Путин в разговоре с Макроном «отрицал», «что его армия нацеливается на мирных жителей». По словам источника, президент России заявил, что «на украинцев ложится ответственность за то, чтобы население окруженных городов ушло». Президент Франции ответил ему, что «атакующая армия — российская», и у него «нет оснований полагать, что украинские войска подвергают опасности мирных жителей».

Владимир Путин заверил Макрона, что бомбить украинские АЭС «не входило в его намерения», продолжили в Елисейском дворце. «Президент Путин заявил, что он не собирался атаковать эти электростанции. Он также заявил, что готов соблюдать стандарты МАГАТЭ по защите станций», — сообщили в администрации французского президента.

В коммюнике Елисейского дворца по итогам переговоров от 6 марта говорится, что Эмманюэль Макрон заявил Путину о необходимости принять конкретные меры для предотвращения ядерных рисков в связи с вторжением РФ в Украину. Он подчеркнул, что необходимо избегать любых посягательств на украинские гражданские ядерные объекты, безопасность и сохранность которых должны быть гарантированы в соответствии с правилами МАГАТЭ. «Президент России согласился с тем, что работа в этом направлении должна быть незамедлительно инициирована МАГАТЭ», — говорится в коммюнике.

Ранее, 4 марта призвали Россию немедленно остановить незаконные и опасные военные действия и позволить украинским властям контролировать все атомные объекты Украины. Кроме того, в Елисейском дворце тогда заявили, что Франция предложит на базе техкритериев МАГАТЭ меры по обеспечению безопасности на пяти главных атомные объектах Украины. В Париже призывали РФ и Украину найти соглашение на этой основе.

Российская версия

Путин заявил Макрону, что инцидент на Запорожской АЭС был «элементом пропагандистской кампании украинских радикалов», пишет ТАСС.

Напомним, власти Украины сообщали, что на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной станции, в ночь на пятницу, 4 марта, произошел пожар в результате обстрела российских войск. В МАГАТЭ позже сообщили, что пожар не затронул основное оборудование АЭС.

ТАСС сообщает, Путин заявил президенту Франции, что встреча по безопасности украинских ядерных объектов могла бы пройти по видеосвязи или в третьей стране.

Как пишет РИА Новости, Путин в ходе переговоров с Макроном обвинил Украину в невыполнении договоренностей об эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Украинские власти обвиняют в срыве эвакуации российские войска.

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