Отставка Тугана Сохиева из театра Капитолия стала неожиданностью для мэрии Тулузы

Решение знаменитого дирижера Тугана Сохиева уйти сразу из двух театров — с постов музыкального руководителя Большого театра России и Национального оркестра Капитолия Тулузы — получило широкий резонанс во французской прессе и стало неожиданностью для театра в Тулузе и мэрии города.

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«От Тулузы до Парижа мир классической музыки приветствует мужество Тугана Сохиева после его ухода из Большого театра, который сопровождается уходом из театра Капитолия в Тулузе», — пишет La Dépèche.fr.

Как сообщил RFI источник, близкий к мэрии Тулузы, решения дирижера никто не ожидал. С музыкантом списывались (мэрия дает ссылку на это письмо в подробном коммюнике). Его просили подтвердить своё участие в концертах в 20-х числах марта, а также высказаться по поводу событий в Украине. В письме мэр Жан-Люк Муденк просит музыканта, который должен был прибыть в Тулузу уже 15 марта, ответить на вопросы прессы, зрителей и музыкантов, постоянно задающих вопросы мэрии о том, состоятся ли концерты. В письме говорится, что это нужно, «чтобы жители Тулузы видели разницу между Россией (ее народом и деятелями искусства, которых мы любим и очень уважаем) и воинственными решениями тех, кто стоит у власти в стране». При этом мэрия напоминает, что вот уже «практически в течение полувека Тулуза остается городом-побратимом Киева».

Коммюнике мэрии Тулузы от 6 марта 2022 г. © Mairie de Toulouse

В коммюнике по случаю отставки дирижера мэр города подчеркивает, что уважает решение Тугана Сохиева прервать сотрудничество за 3 месяца до окончания контракта: «Это известие меня огорчает, тем более что именно я впервые назначил его руководителем нашего оркестра. Он завершает более 15 плодотворных лет работы с нашими музыкантами и нашим городом, в течение которых Туган создал оркестру международную известность». Ждать от него или, хуже того, требовать, «чтобы Туган сделал выбор между родиной и городом своего сердца Тулузой (...) не имело бы никакого смысла, — подчёркивается в коммюнике. — Однако было немыслимо предположить, что он будет хранить молчание в момент военной ситуации как по отношению к музыкантам, так и по отношению к публике и обществу. Сегодня я вижу, что единственный выбор, который он осознанно делает, — это выбор музыки».

Всемирно известный дирижер сообщил о решении покинуть театры в Москве и Тулузе из-за так называемой «культуры отмены», то есть требования выбирать между Россией и Западом. В своей публикации в соцсетях, он подчеркнул: «Я никогда не поддерживал и всегда буду против любого конфликта в любой форме». Подробно остановившись на влиянии политического кризиса на мир культуры, Туган Сохиев написал: «Меня скоро попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где русская музыка запрещена. Я не могу не видеть, как мои коллеги, артисты, комики, певцы, танцоры, режиссеры подвергаются угрозам, неуважительному обращению». Музыкант напомнил, что музыка «соединяет людей и художников с разных континентов и культур, исцеляет души через границы и дает надежду на мирное существование на этой планете».

Что касается отмены фестиваля Musicales Franco-Russes в Тулузе, о закрытии которого с горечью отзывается дирижер Сохиев, он был создан в 2019 году в рамках франко-российского форума «Трианонский диалог» (диалог между гражданскими обществами двух стран, инциатива президента Эмманюэля Макрона).

О том, как проходил фестиваль последние два года в условиях эпидемии коронавируса, говорится на сайте Musicales Franco-Russes: «После того, как выпуск 2020 года был прерван из-за Covid-19, фестиваль 2021 года прошел онлайн, что позволило всем желающим следить за исключительными выступлениями. Это были симфонические концерты под управлением Тугана Сохиева, Кирилла Карабица и Максима Емельянычева, камерная музыка, конференции, встречи».

Однако в своем послании онлайн Туган Сохиев, бывший движущей силой этого многодисциплинарного фестиваля в Тулузе, обвиняет политиков и администраторов города: «Против этого фестиваля сегодня выступают политики и администраторы Тулузы. Какой позор. И они хотят, чтобы я высказался за мир! Я считаю, что этот фестиваль может сделать больше, наводя мосты, чем политические слова».

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