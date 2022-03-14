В Биаррице активисты проникли на связанную с Путиным виллу. Они предлагают поселить там украинских беженцев

Активисты проникли на связанную с Путиным виллу в Биаррице

В Биаррице местный активист Пьер Афнер проник на «виллу дочери Путина», сообщил он в фейсбуке. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с ним был информатор Gulagu.net Сергей Савельев и другие активисты. Они предлагают поселить на этой вилле беженцев из Украины. Позже появилась информация об их задержании.

Реклама Читать далее

Пьер Афнер сменил в доме замки и заявил, что вилла в Биаррице готова принимать беженцев, бегущих от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев, пишет The Insider.

Как объяснил проживающий во Франции основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, речь идет о гуманитарной акции по подготовке новых мест для проживания беженцев из Украины. По его словам, на вилле «Альта Мира» могут разместиться десятки украинских беженцев.

French activists break into Putin's daughter's villa in Biarritz, change locks and invite Ukrainian refugees, https://t.co/i5icdX5MgR reports pic.twitter.com/GcSzGmZb8u — Max Fras (@maxfras) March 14, 2022

В ближайшие дни правозащитники и адвокаты направят запросы в мэрию Биаррица и префектуру, а также в администрацию французского президента с предложением разместить на вилле «Альта Мира» беженцев, написал Осечкин.

Позже появилась информация о задержании Пьера Афнера и Сергея Савельева французской полицией.

Как передает AFP, двух человек поместили под стражу после проникновения на виллу в Биаррице. Открыто расследование по статье о незаконном проникновении в жилище.

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомилось расследовательское издание The Insider, вилла с 2007 года принадлежала другу и «кошельку» Владимира Путина Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана жениху дочери Путина Екатерины Тихоновой — Кириллу Шамалову.

Отмечается, что на Атлантическом побережье Франции есть и другая недвижимость, связанная с Путиным. Это, например, дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу — Артуру Очеретному. После российского военного вторжения в Украину активисты раскрасили ограждение виллы в цвета украинского флага.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться