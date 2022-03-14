В Биаррице активисты проникли на связанную с Путиным виллу. Они предлагают поселить там украинских беженцев

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Активисты проникли на связанную с Путиным виллу в Биаррице
Активисты проникли на связанную с Путиным виллу в Биаррице © скриншот youtube.com
RFI
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В Биаррице местный активист Пьер Афнер проник на «виллу дочери Путина», сообщил он в фейсбуке. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с ним был информатор Gulagu.net Сергей Савельев и другие активисты. Они предлагают поселить на этой вилле беженцев из Украины. Позже появилась информация об их задержании.

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Пьер Афнер сменил в доме замки и заявил, что вилла в Биаррице готова принимать беженцев, бегущих от режима Путина, в первую очередь украинских беженцев, пишет The Insider.

Как объяснил проживающий во Франции основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, речь идет о гуманитарной акции по подготовке новых мест для проживания беженцев из Украины. По его словам, на вилле «Альта Мира» могут разместиться десятки украинских беженцев.

В ближайшие дни правозащитники и адвокаты направят запросы в мэрию Биаррица и префектуру, а также в администрацию французского президента с предложением разместить на вилле «Альта Мира» беженцев, написал Осечкин.

Позже появилась информация о задержании Пьера Афнера и Сергея Савельева французской полицией. 

Как передает AFP, двух человек поместили под стражу после проникновения на виллу в Биаррице. Открыто расследование по статье о незаконном проникновении в жилище.

Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомилось расследовательское издание The Insider, вилла с 2007 года принадлежала другу и «кошельку» Владимира Путина Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана жениху дочери Путина Екатерины Тихоновой — Кириллу Шамалову.

Отмечается, что на Атлантическом побережье Франции есть и другая недвижимость, связанная с Путиным. Это, например, дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу — Артуру Очеретному. После российского военного вторжения в Украину активисты раскрасили ограждение виллы в цвета украинского флага.

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