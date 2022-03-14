Disclose: Франция до 2020 года поставляла России военное оборудование по контрактам, заключенным до 2014 года

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По данным Disclose,Франция не переставала поставлять России военное оборудования вплоть до 2020 года

Франция с 2015 по 2020 год «негласно» поставляла в Россию новейшее военное оборудование: тепловизионные камеры для танков, навигационные системы, инфракрасные детекторы для боевой авиации. Об этом 14 марта сообщает французское расследовательское издание Disclose со ссылкой на полученные журналистами конфиденциальные оборонные документы, а также на открытые источники. Это оборудование российская армия сейчас, возможно, использует в войне против Украины, указывают расследователи.

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С 1 августа 2014 года Европейский союз ввел эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения в Россию. Однако оружейное эмбарго не распространялось на контракты, заключенные до 1 августа 2014 года.

И если в 2015 году Франсуа Олланд аннулировал отправку двух вертолетоносцев «Мистраль» в Россию, поставки военного оборудования в РФ из Франции по старым контрактам продолжались годами, несмотря на российскую агрессию против Украины, пишет Disclose.

Это изданию подтвердила Европейская комиссия. В ЕК однако отметили, что экспорт военного оборудования должен был соответствовать «Общей позиции» ЕС, утвержденной в 2008 году (определение единых правил, регулирующих контроль за экспортом военной техники и оборудования).

«Государства-члены должны отказать в разрешении на экспорт военных технологий или оборудования, которые могут спровоцировать или продлить вооруженные конфликты или усугубить существующую напряженность или конфликты в стране конечного назначения», — говорилось в решении ЕС, на которое сослалась Еврокомиссия. Именно такой риск существовал в ситуации конфликта на востоке Украины, отмечают журналисты Disclose.

⚡️[EXCLUSIF] La France a livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020, selon l'enquête de @Disclose_ngo



Du matériel militaire qui pourrait équiper les tanks et les avions de combat russes utilisées dans la guerre en #Ukraine 🇺🇦https://t.co/frYEqp4XTd pic.twitter.com/8I8vlkKM4Y — Disclose (@Disclose_ngo) March 14, 2022

Согласно конфиденциальным оборонным документам, к которым получили доступ журналисты Disclose и информации из открытых источников, Франция с 2015 года выдала не менее 76 экспортных лицензий (разрешений) на поставку военного оборудования в Россию. Общая сумма этих контрактов — 152 миллиона евро, говорится в последнем отчете в парламент Франции об экспорте вооружений.

Какое оборудование французское группы поставляли России?

Среди военного оборудования, которое Франция поставляла в Россию с 2015 года, Disclose называет тепловизионные камеры для танков, навигационные системы, инфракрасные детекторы для боевой авиации. Главными бенефициарами этих контрактов стали компании Thales и Safran, основным акционером которых является французское государство, отмечает Disclose.

По данным издания, Thales в 2019 году поставил в Россию 55 тепловизионных камер Catherine XP для штурмовых танков. Эти камеры могут обнаруживать человеческие цели ночью и находить транспортные средства в радиусе 10 километров.

Такие камеры уже использовались в Украине в 2014 году во время военного конфликта в Донбассе, о чем свидетельствует видео осмотра трофейного российского танка Т-72, пишет Disclose. Вполне возможно, отмечают журналисты, что то же французское оборудование российская армия использует в Украине и сейчас.

Согласно конфиденциальным документам, в 2013 году компания Safran заключила контракт на поставку в Россию тепловизионных камер «Matis STD». Этими камерами снабжаются российские танки Т-72, Т-90 и Т-80БВМ. Все три типа таков в данный момент задействованы в военных действиях в Украине, согласно видеозаписям и фотографиям, распространяющимся в соцсетях.

По информации Disclose, французская Thales по контракту от 2014 года снабдила 60 российских истребителей Су-30 своей навигационной системой TACAN, видеоэкранами SMD55S и новейшими индикаторами на лобовом стекле (ИЛС/HUD). Истребители Су-30, уже применявшиеся для бомбардировок Сирии, сейчас бомбят Украину. Издание перечисляет и другие виды военного оборудования, которое французские группы поставляли в Россию при действующем европейском эмбарго.

В ответ на запрос Disclose группа Safran заявила, что «неукоснительно соблюдает французские и европейские правила» и не поставляет оборудование и не оказывает техподдержку России в соответствии с европейским эмбарго 2014 года. Thales и офис премьер-министра Франции не ответили на вопросы издания.

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