Франция может разместить до 100 тысяч украинских беженцев и готовится принимать больше — правительство

Эвакуированный из Украины мальчик в центре для беженцев французской организации France terre d'asile в Париже, 7 марта 2022 г.

У Франции в настоящий момент есть возможности по размещению до 100 тысяч беженцев из Украины, спасающихся от российской военной агрессии. Государство готовится при необходимости принимать больше беженцев. Об этом в понедельник, 14 марта, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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С начала российского нападения на Украину Франция зафиксировала у себя 13,5 тысяч беженцев, прошедших контроль пограничной полиции.

«Сегодня мы можем принять до 100 тысяч беженцев на национальной территории. Это большое усилие государств и местных властей. Мы продолжаем работать над сценариями развития событий, при которых мы могли бы принять больше» беженцев — заявил Дарманен после заседания межведомственной кризисной группы.

Министр жилищного строительства Эмманюэль Варгон сообщила, что на данный момент власти уже определили около 50 тысяч мест для размещения беженцев. Это муниципальное жилье, предложения от частных лиц и временные решения, например, детские летние лагеря, сказала министр. Глава МВД отметил, что в ближайшие дни будут мобилизованы еще 50 тысяч мест проживания.

По словам Эмманюэль Варгон, на данный момент 4600 украинских беженцев уже расселили во Франции. Отмечается, что среди 13,5 прибывших на французскую территорию часть направляется в другие страны. Так, уже 800 человек отправились в Великобританию. Вероятно, более тысячи — в Испанию, по оценке главы МВД.

Министр-делегат по делам гражданства Марлен Шьяппа в свою очередь сообщила, что в Париже в среду откроется «хаб» для украинских беженцев — единое место приема людей из Украины. «Хаб» будет располагаться в выставочном центре на Porte de Versailles на юге французской столицы. Он заменит нынешний пункт приема на севере Парижа.

Речь идет о выставочном холле в 5 тысяч квадратных метров, где кроме всего прочего можно разместить около 500 человек. В центре будут располагаться службы французского Бюро по иммиграции и интеграции (Ofii), который будут обеспечить временную защиту перемещенным лицам.

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