Протесты и беспорядки на Корсике: власти Франции обещают автономию острову

На Корсике уже несколько дней подряд продолжаются протесты и беспорядки, вызванные нападением в тюрьме на заключенного националиста Ивана Колонна, приговоренного к пожизненному заключению за убийство префекта полиции Клода Эриньяка в 1998 году. Эти протесты подняли отошедший было на второй план вопрос об автономии, а также независимости острова.

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16 марта Фронт национального освобождения Корсики (FLNC) распространил коммюнике, в котором это подпольное движение грозит возобновлением вооруженной борьбы за независимость. Коммюнике стало реакцией на нападение на Ивана Колонну, который с тех пор находится в коме в критическом состоянии.

В среду 16 и четверг 17 марта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прибыл на Корсику, чтобы встретиться там с представителями местной власти и политических партий. В интервью, которое министр дал накануне визита газете Corse Matin, он сказал, что власти не исключают предоставления автономии этому региону. Это заявление вызвало бурные реакции как на самой Корсике, так и среди кандидатов на президентских выборах, которые пройдут во Франции в апреле.

Предоставление автономии – это «способ успокоить гнев и насилие» на Корсике, написала газета La Croix в своем комментарии. По мнению автора колонки, «отношения с островом регулировались издалека в течение пятилетнего срока» правления президента Макрона. И хотя Жеральд Дарманен заверил, что Эмманюэль Макрон готов предоставить Корсике политическую автономию в рамках второго президентского срока, для этого потребуется пересмотр Конституции.

Даже если министр уточнил, что «вопрос заключается в том, чтобы определить, какой конкретно должна быть эта автономия», он «делает большую уступку», «рискуя создать впечатление, что власти пошли на попятную из-за имевших место беспорядков», пишет La Croix.

Заявление Жеральда Дарманена было сделано «под давлением протестов и насилия», последовавших за нападением Ивана Колонна, пишет газета Libération. «Трудно обвинить правительство в том, что оно отреагировало на последствия непредвиденного события. И, конечно же, Жеральд Дарманен увязывает начало дискуссий по вопросу об автономии с восстановлением спокойствия на острове. Однако за несколько недель до первого тура президентских выборов и после того, как было подожжено здание суда, и многие полицейские получили ранения, предложение правительства вызывает недоумение», – комментирует издание.

В интервью, которое министр внутренних дел дал французскому телеканалу France 3 в среду вечером, он разъяснил сделанные президентом предложения по автономии. «Президент Республики поручил мне, впервые в истории Пятой республики, продвигаться к автономии. Теперь мы должны определить, какой именно должна быть эта автономия. Это может быть статус, подобный тому, которым обладает французская Полинезия, поскольку он записан в Конституции. Это может быть новый статус, не имеющий прецедентов, и для этого нужно будет изменить определенное количество законов. Это будет решать президент Республики», – сказал Дарманен. «Внесение изменений в Конституцию возможно, правительство рассматривает все варианты. Если мы договоримся об этом, я предложу это президенту», – добавил он.

Но главное, что хотел подчеркнуть Дарманен, – это то, что переговоры об автономии могут начаться только после успокоения ситуации на Корсике: «Ничто не делается под давлением».

«Я предложил председателю (исполнительного совета Корсики) Симеони, что к концу 2022 года, если мы будем у власти, мы сможем положить конец этим дискуссиям вокруг статуса автономии, какой бы она ни была. Нам придется много и быстро работать, и я готов к этому, – сказал он, добавив, – Если следующим президентом республики станет Эмманюэль Макрон, он поручил мне сказать вам, что обещания, которые будут даны, будут выполнены».

Один из лидеров националистической коалиции «За Корсику» Жиль Симеони был избран председателем исполнительного совета острова (регионального правительства) 2 января 2018 года. Сразу после вступления в должность он заявил, что «жители острова Корсика хотят больше самостоятельности». Он призвал президента Франции начать переговоры о предоставлении острову большей автономии. Однако Эмманюэль Макрон проигнорировал это предложение, за что его сейчас и критикуют его политические оппоненты.

Другая знаковая фигура корсиканского движения сепаратистов – лидер партии независимости Corsica libera Жан-Ги Таламони, который был президентом Ассамблеи Корсики с 2015 по 2021 год. Но в июне 2021 года партия Таламони поиграла на территориальных выборах, и ее глава был вынужден оставить свое место депутата Ассамблеи Корсики – главного избираемого органа территориальной общности Корсика.

В то время как Симеони готов обсуждать с Парижем условия постепенного предоставления автономии, партия Таламони стремится к полному отделению острова. Как и референдум 2003 года, так и последние выборы на Корсике показали, что жители острова выступают в своем большинстве за предоставление автономии, но против независимости.

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