Конец войны: 60 лет назад Франция и Алжир подписали Эвианские соглашения

Франция-Алжир

Ровно 60 лет назад закончилась многолетняя война Франции в Алжире. 18 марта 1962 года в курортном городке Эвиан-ле-Бен на берегу озера Леман делегации Франции и Алжира подписали соглашение о прекращении огня и начале переходного политического периода по признанию независимости Алжира. Эвианские соглашения положили конец восьми годам Алжирской войны, однако до сих пор вызывают противоречивые чувства во французском обществе и напряженность в отношениях с Алжиром.

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Восемь лет войны

Война началась в ночь на 1 ноября 1954 года, когда алжирские повстанцы из «Фронта национального освобождения» напали на несколько французских фермерских хозяйств и жандармерий. Париж в ответ отправил в Алжир дополнительные армейские подразделения. Момент для начала боевых действий был выбран алжирцами удачно: Франция только что пережила унизительную войну в Индокитае, считавшемся «жемчужиной империи», а наиболее боеспособные войска все еще находились в Юго-Восточной Азии.

Война продолжалась восемь лет и затронула почти каждую французскую семью. За это время в ней успели поучаствовать 1,5 миллиона солдат-призывников французской армии. Война сопровождалась терактами, внесудебными расправами и особой жестокостью как со стороны алжирских бойцов «Фронта национального освобождения», так и со стороны французской армии, а также ультраправых националистических групп, выступавших за французский Алжир.

Французские солдаты на улицах Алжира. 18 марта 1962 г. © AFP/Archives

В самом начале войны для французского общества отделение Алжира было немыслимым. Алжир во Франции вообще не считали колонией. Его территория делилась на несколько департаментов, административно ничем не отличавшихся от департаментов европейской территории Франции. За почти 130 лет французской власти в Алжире выросли уже несколько поколений европейских колонизаторов, так называемых «пье-нуар». Их численность превышала миллион человек и достигала в некоторые годы 15% от общего населения Алжира.

Большинство французов в то время оперировали простой формулой: «Франция — это Алжир, а Алжир — это Франция». Именно поэтому министр иностранных дел той эпохи, ставший впоследствии президентом Франсуа Миттеран заявлял: «единственные переговоры, возможные [с «Фронтом национального освобождения» Алжира] — это война». Впрочем, официальные французские власти еще долго избегали самого слова война, заменяя его эвфемизмом «алжирские события».

На пути к переговорам

Первые четыре года кровопролитной войны показали бессмысленность ее продолжения. Помимо десятков тысяч погибших с обеих сторон война в Алжире привела Францию к краху Четвертой республики и возвращению к власти генерала де Голля в 1958 году. Де Голль попытался усилить военные действия, но при этом не прекращал переговоры с повстанцами, предлагая разные формы автономии для Алжира, однако все компромиссные варианты отвергались «Фронтом национального освобождения».

Одновременно с боевыми действиями в Алжире в самой Франции продолжались с одной стороны выступления против войны и в поддержку независимости Алжира, с другой — теракты, осуществляемые как алжирскими террористами, так и «Секретной вооруженной организацией» французских националистов, выступавших против независимости Алжира. В феврале 1962 года де Голль дал распоряжение Луи Жоксу, представителю Франции в переговорном процессе, прийти к соглашению с алжирцами любой ценой: «Это дело должно закончиться. Алжир независим. Сделайте все необходимое».

Участники переговоров в Эвиан-ле-Бен, 18 марта 1962 года. Photo by REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images

К тому моменту переговоры с разной степенью интенсивности продолжались уже два года. И переговорщикам наконец удалось найти компромисс по последнему камню преткновения: использованию Францией военно-морской авиабазы ​​Мерс-эль-Кебир. Франция требовала концессии на 99 лет, но в итоге согласилась сократить ее до 15 лет с возможностью продления. Тогда же был урегулирован вопрос о французских военных базах в Сахаре, которые остались в распоряжении Франции еще на пять лет.

Именно в алжирской Сахаре Франция проводила с 1960 года свои ядерные испытания в рамках программы «Синий тушканчик». Поэтому вопрос о контроле над этой территорией стал ключевым для французского правительства. Как только де Голль узнал, что вопрос о Сахаре решен (что обеспечивало Франции вступление в клуб ядерных держав), все остальные детали переговоров с алжирцами для него стали уже техническими деталями.

Соглашение

18 марта 1962 года в курортном городке Эвиан-ле-Бен на южном берегу Женевского озера представитель «Фронта национального освобождения» Алжира Крим Белкасем и министр по делам Алжира французского правительства Луи Жокс подписали исторические соглашения о прекращении огня и проведении референдума о независимости Алжира. 93-страничный документ определял будущие отношения между Францией и временным правительством Алжирской республики. Этот документ положил конец 130-летней истории колонизации Алжира и восьмилетней войне.

Эвианские соглашения, в первую очередь, предполагали прекращение огня с полудня 19 марта 1962 года. Французские войска должны были отойти к границам в ожидании результатов референдума о самоопределении. Вторая часть документа определяла порядок предоставления независимости Алжиру, выстраивание отношений с Францией, а также судьбу так называемых «пье-нуар».

Эвианские соглашения были одобрены сначала на референдуме во Франции, который состоялся 8 апреля 1962 года. 91% проголосовавших высказался «за». 1 июля того же года голосование прошло в самом Алжире, поддержка независимости была практически тотальной. 3 июля 1962 года президент Франции генерал де Голль официально признал независимость Алжира.

Война закончилась, но примирение не наступило

Прекращение войны, однако, не стало концом насилия. «Секретная военная организация» французских националистов восприняла Эвианские соглашения как предательство со стороны Франции. Французские националисты в Алжире стали тогда атаковать самих французов и французскую армию. Одновременно начались преследования так называемых «пье-нуар» (жителей Алжира европейского происхождения) и «харки» (алжирцев-мусульман, воевавших на стороне французской армии).

Спустя 60 лет отношения между двумя странами по-прежнему остаются напряженными. Алжирское правительство неоднократно требовало от Парижа официального «признания колониальных преступлений» Франции. В Алжире многие политики и общественные деятели настаивают на «извинениях» французского государства. В самой Франции тем временем многие считают, что Эвианские соглашения, напротив, стали началом массового насилия в отношении мирных граждан, оказавшихся без защиты французских военных после подписания перемирия.

Эмманюэль Макрон во время своего визита в Алжир, 2 декабря 2019 года. Ludovic MARIN / AFP

В рамках памятных мероприятий в 60-ю годовщину подписания Эвианских соглашений в субботу, 19 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил в Елисейский дворец около 200 свидетелей тех событий: ветеранов французской армии, сторонников алжирской независимости, «харки» и «пье-нуар». Цель всех памятных мероприятий, посвященных «алжирских событиям» — это «примирение» и «умиротворение», подчеркивают в Елисейском дворце.

Все пять лет своего президентства Макрон стремился «примирить» Францию ​​и Алжир. По инициативе Макрона, первого французского президента, родившегося уже после окончания войны, французский историк Бенжамен Стора подготовил доклад об «исторической памяти о колонизации и войне в Алжире», а год назад власти упростили процедуру доступа к архивам, содержащим документы об Алжирской войне. Макрон признал ответственность Франции перед воевавшими за нее «харки» и за пытки и убийства борцов за независимость.

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