Франция заморозила активы ЦБ РФ на €22 млрд, имущество российских олигархов — почти на 1 млрд

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр 20 марта сообщил, что власти Франции заморозили 22 млрд евро активов центробанка РФ, а также недвижимость, счета и яхты российских олигархов на 850 млн евро. В министерстве финансов работает целевая группа по выявлению активов попавших под санкции россиян.

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В начале марта во французском министерстве финансов заработала целевая группа по выявлению активов российских олигархов, попавших под европейскиме санкции. В нее входят в том числе агенты финансовой разведки (Tracfin).

С тех пор во Франции заморозили активы россиян на 850 миллиардов евро, сообщил Брюно Ле Мэр 20 марта в интервью радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI.

«Мы заморозили 150 миллионов евро на счетах частных лиц во французских учреждениях», — сообщил министр. По его словам, стоимость замороженной недвижимости составила 539 миллионов евро, речь идет примерно о 30 домах и квартирах россиян. Кроме того, власти Франции заморозили две яхты на 150 миллионов евро.

Он пояснил, что речь не идет о конфискации, когда французское государство становится владельцем имущества российских олигархов. Заморзка означает, что владельцы больше не могут пользоваться приобретенной во Франции недвижимостью и яхтами, не могут их продать или монетизировать.

Для того, чтобы произошла конфискация, нужно, чтобы было совершено уголовное правонарушение, сказал министр. «Например, яхта "Роснефти", конфискованная на верфи Ла-Сьоты, пыталась сбежать из французских вод, сбежать от европейских санкций, и тем самым совершила уголовное правонарушение», — пояснил Брюно Ле Мэр.

Ранее сообщалось о конфискации 88-метровой яхты, которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, на верфи французского средиземноморского порта Ла-Сьота.

Брюно Ле Мэр также сообщил, что Франция заморозила 22 миллиарда активов российского центробанка.

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