В парижском театре «Одеон» пройдет вечер солидарности с Украиной

В Париже все билеты проданы на вечер солидарности с Украиной, который пройдет в этот понедельник, 21 марта, в столичном театре «Одеон» – Театре Европы. Зрители услышат чтение на французском еще не опубликованной во Франции пьесы «Плохие дороги» украинского драматурга Наталки Ворожбит, а также современную украинскую поэзию и выступление двух музыкальных коллективов — «ДахаБраха» и «Dakh Daughters». Вечер пройдет при участии Наталки Ворожбит и ее переводчицы Ирины Дмитричин.

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Пьеса «Плохие дороги» была отмечена 9 марта 2022 года в Украине престижной премией имени Тараса Шевченко в номинации «Театральное искусство». Это жизнеутверждающее произведение, написаное в 2016 году, состоит из шести историй об отношениях мужчины и женщины, оказавшихся на дорогах воюющего Донбасса. Спектакль основан на реальных свидетельствах, собранных автором.

Произведение будет опубликовано во Франции издательством l’Espace d’un instant.

Мир культуры во Франции мобилизуется в поддержку Украины. Министерство культуры Франции объявило 12 марта о выделении 1 миллиона евро для украинских артистов и деятелей культуры, а также для российских деятелей культуры, ставших эмигрантами и диссидентами из-за несогласия с действиями властей РФ.

В знак поддержки Украины на фасаде театра «Одеон», который носит звание Театра Европы, установлен государственный флаг Украины.

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