«Остановить войну против свободы, равенства и братства»: Владимир Зеленский обратился к парламенту Франции.

В 15 часов по парижскому времени президент Украины по видеосвязи обратился к обеим палатам парламента Франции, напомнив депутатам Республики о ее девизе «Свобода, равенство, братство». Владимир Зеленский начал свое выступление с вопроса: «Как остановить войну в Украине?»

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В среду, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами и сенаторами французского парламента. Речь Зеленского прозвучала в формате прямой видеотрансляции.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского началось с краткого вступления главы Сената Франции Жерара Ларше, который подчеркнул исторический характер этого обращения: «Впервые в истории нашего парламента мы приветствуем президента страны, находящейся в состоянии войны». Он также сказал, что сейчас в Украине «происходит непозволительное» и что война идет «у ворот Европы». Украина стала «мишенью агрессии, которую ничто не может оправдать», продолжил он, говоря о «кровавом безумии российских властей», которые «нарушают все правила международного сообщества». «Гражданские и военные украинцы героически сопротивляются. Украина принадлежит к единой европейской семье», — добавил Жерара Ларше прежде чем пригласить парламентариев встать и поприветствовать аплодиментами украинского президента.

«Для меня большая честь приветствовать вас в Национальной ассамблее, — заявил Зеленскому Ришар Ферран, председатель Национального собрания. «Франция осуждает действия России, и мы призываем Россию соблюдать международное право (…) Знайте, что мы всегда остаемся на вашей стороне».

В начале своего выступления Владимир Зеленский вспомнил судьбу Мариуполя, «мирного города на юге Украины, попавшего в жестокую осаду, как в средние века». Он подробно рассказал о бомбардировке педиатрической больницы и родильного дома. Затем президент Украины призвал парламентариев почтить память погибших в Мариуполе мирных жителей минутой молчания.

Как во время своих выступлений перед парламентариями Великобритании или США, Владимир Зеленский апеллировал к истории страны, к депутатам которой обращался. Во Франции украинский президент упомянул о битве при Вердене. «Русские все уничтожают, все сжигают. Они навели ужас на украинскую землю». Чтобы проиллюстрировать судьбу города Мариуполя, украинский президент сослался на «руины Вердена, как на фотографиях времен Первой мировой войны».

Далее Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за его «усилия в проведении переговоров», а также упомянул девиз Французской Республики «Свобода, равенство и братство», который сделал «Европу единой». «Мы очень благодарны за усилия президента Макрона, который продемонстрировал настоящее лидерство, — сказал украинский президент, — Мы ждем от Франции, от вашего руководства помощи по восстановлению территориальной целостности Украины», — заявил Владимир Зеленский.

«Мы надеемся, что Франция, будучи страной-председателем Евросоюза, будет способствовать принятию Украины в ЕС», — заявил также Владимир Зеленский.

Говоря о необходимости мирных переговоров, Зеленский подчеркнул, что Франция и другие страны Европы должны стать гарантами возможного мирного соглашения с Россией, так как Украина нуждается в настоящих гарантиях соблюдения условий прекращения огня.

Также президент Зеленский призвал французские компании, работающие в России, прекратить поддерживать российскую «военную машину» и покинуть эту страну, назвав при этом компании Renault, Auchan и Leroy Merlin.

«Мы должны объединить усилия, чтобы заставить Россию заключить мир», — продолжил Владимир Зеленский. Президент Украины призвал европейские страны предоставить «больше оружия» для защиты от России, а также «усилить экономические санкции» против России. «Ценности стоят больше, чем выгоды», — добавил он.

«Европа уже 80 лет не видела того, что происходит в Украине», — сказал в завершении своей речи Владимир Зеленский. Он также напомнил об участии Франции и Германии нормандском формате, призванном реализовать Минские соглашения в сепаратистских анклавах Донбасса. По его словам, эти переговоры были «глотком свежего воздуха» и «лучом надежды». «Но 24 февраля», день российского вторжения, «заблокировал все эти усилия» и «саму концепцию словесного диалога» между Европейским союзом и Россией.

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