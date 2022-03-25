Авиньонский фестиваль откроется спектаклем Кирилла Серебренникова

Авиньонский фестиваль

76-й выпуск Международного театрального фестиваля откроется в Авиньоне 7 июля постановкой москвича Кирилла Серебренникова. На престижной сцене Папского дворца будет показан его спектакль по малоизвестной повести Антона Чехова «Черный монах». А день закрытия будет отмечен выступлением знаменитой украинской группы Dakh Daughters.

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В день открытия зрители увидят еще три спектакля: «В пути» иранца Амира Резы Кухестани, «Ифигения» французской актрисы, драматурга и режиссера Анн Терон, а также музыкальный спектакль «Без барабана» её соотечественника, актера и музыканта Самюэля Ашаша. Программа первого дня задает общий тон 20 дней фестиваля — акцент сделан на постановках режиссеров-женщин, а также театре стран Ближнего Востока. А финальным аккордом, в день закрытия, станет феерическое кабаре в Оперном театре города с участием украинского вокального ансамбля Dakh Daughters, всемирно известной певицы из бенина Анделик Киджо и Национального симфонического оркестра «Авиньон-Прованс».

Спектакль опального режиссера Кирилла Серебренникова «Черный монах» был показан в первой версии в январе в Thalia Theater в Гамбурге. В постановке участвует и московский «Гоголь-центр». Как подчеркнул арт-директор фестиваля Оливье Пи в ходе презентации программы 24 марта в Авиньоне и утром 25 марта в Париже, «участие Серебренникова в программе Авиньона было запрограммировано задолго до вторжения России в Украину» и организаторы пока не знают, позволят ли власти России Кириллу Серебренникову приехать во Францию, но «очень надеются» на это. Надежда не беспочвенна, так как режиссер смог присутствовать на показе спектакля в начале года в Гамбурге.

Кирилл Серебренников приглашен для участия в официальной программе Авиньонского фестиваля в четвертый раз. В 2015 году «Гоголь-центр» привез в Авиньон спектакль «Идиоты», в 2016 году зрители увидели «Мёртвые души», а в 2019 году — спектакль «Outside».

Программа этого года — последняя работа Оливье Пи на посту руководителя Международного театрального фестиваля. С 7 по 26 июля, будет показано 46 постановок разных жанров. И уже с 21 мая в продажу поступит 120 тысяч билетов в 40 существующих и временных, специально созданных театров Авиньона, который превратится на 20 дней в уникальную «столицу мира театра».

Оливье Пи был назначен арт-директором Авиньонского фестиваля в 2013 году. 1 сентября 2022 года он передаст эстафету уже известному зрителям Авиньона португальскому режиссёру Тьягу Родригешу.

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