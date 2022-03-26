Мэрия французского курорта украсила украинским флагом «дачу посла РФ»

Филипп Ожье, мэр известного французского курортного города Довиля (Нормандия) принял решение ежевечерне подсвечивать жовто-блакитными цветами флага Украины виллу, принадлежащую российскому государству. По словам мэра, которого цитирует AFP, трехэтажная вилла была приобретена Москвой «во времена СССР», и посол РФ и другие российские дипломаты «время от времени» останавливаются здесь, чтобы отдохнуть.

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В ответ на ложь о Мариуполе...

«Идею я украл у Португалии. В Лиссабоне они сделали это, но непосредственно на посольстве. Когда я услышал речь российского посла, плетущего паутину лжи, бессмыслицы, явно повторяющую речь Путина [...], я сказал себе: „Мы (тоже) должны зримо показать нашу солидарность с украинским народом“», — объяснил Филипп Ожье.

Упомянутый выше посол РФ в Франции г-н Мешков, в частности, заявил в эфире французского телеканала BFMTV о том, что российские войска якобы «не имеют ничего общего» с бомбардировкой гражданских объектов в Мариуполе. Объяснил свою логику так: российская армия «имеет совершенно четкие указания о том, чтобы не наносить удары по гражданским объектам». «К сожалению украинские националисты такие действия предпринимают», — добавил посол, вопреки объективным данным, свидетельствующим: жертвами российской «спецоперации» в Украине стали уже тысячи мирных граждан.

А город Мариуполь российская армия вот уже месяц стирает с лица земли воздушными и артиллеристскими ударами: количество погибших среди жителей города (данные горсовета на 15 марта) — минимум 2357 человек. Но всех погибших пока физически невозможно ни посчитать, ни похоронить: как заявил 15 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, количество жертв российских обстрелов, вероятно, приблизилось к 20 тысячам.

Кроме того, город находится в блокаде, без света, газа, воды... 25 марта ООН заявила: «Последние запасы продовольствия и воды заканчиваются в окруженном Мариуполе. Гуманитарную помощь в город не пропускали с 24 февраля».

«Если послушать его (посла Мешкова — Прим. RFI), то это украинцы бомбят Мариуполь. Говорить такое — неслыханно!», — объяснил мэр Довиля в интервью телеканалу France 3: «Тогда я подумал: мы скажем ему, что мы думаем, и позаботимся о его даче!»

«Украинский народ невероятно страдает из-за военного преступника»

Цвета Украины впервые появились на резиденции РФ в Довиле (Villa Albatros) в среду, 23 марта. На вопрос, нельзя ли это назвать «политической провокацией», мэр Ожье отвечает: «Вам не кажется, что «провокатором» является Путин?». Продолжает: «Я не чувствую себя провокатором, я чувствую себя опустошенным тем, что происходит, сталкиваясь с (украинским) народом, который невероятно страдает из-за безумца, военного преступника [...]. Это ужасно. Ужасно».

Филипп Ожье, мэр Довиля. AFP - LOIC VENANCE

Украинский флаг проецируется на фасад «дачи» российского посла ежедневно.

Мэр подчеркнул, что эта проекция — лишь одна из акций города в поддержку украинцев. Проводились сборы гуманитарной помощи, в городе принимают украинских беженцев... Украинский флаг подняли и над самой мэрией.

Довиль — роскошный морской курорт с населением 3 500 человек в низкий сезон и от 10 000 до 20 000 в высокий сезон.

Villa Albatros — красивый трехэтажный дом с двенадцатью комнатами и садом около 10 соток. Советский Союз приобрел эту совсем непролетарскую собственность, расположенную на бульваре Эжена Корнюше, «на берегу моря, рядом с казино и дворцами», — отмечала газета Le Monde в момент покупки, в 1972 году. «Сделка была проведена не через агентство, и ни прежние владельцы, ни новые не указали цену. В этом месте вилла такого размера стоит примерно 800 000 франков», — писала газета.

Сегодня стоимость такой резиденции может оцениваться в несколько миллионов евро.

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