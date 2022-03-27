Экономика на фоне войны: «Ашан» объявил о том, что останется в России

Генеральный директор Auchan Retail International Ив Клод выступил в защиту сохранения деятельности группы в России, поскольку «уход был бы представим с экономической точки зрения, но не с человеческой». Заявление сделано в интервью воскресной французской газете JDD.

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В России, где Auchan осуществляет 10% от своих глобальных продаж, «мы позиционируем себя как дискаунтер и считаем, что в период высокой инфляции мы можем внести свой вклад в защиту покупательной способности населения», — сказал топ-менеджер.

EXCLUSIF. Yves Claude, PDG d’Auchan : « Partir de Russie serait inimaginable du point de vue humain » https://t.co/w4nylsiB8h pic.twitter.com/KvomtO3HCu — Le JDD (@leJDD) March 26, 2022

«Критиковать нас легко, но мы здесь, мы противостоим этому и действуем в интересах гражданского населения», — ответил г-н Клод критикам. Они призывают Ассоциацию семьи Мюлье (l’Association familiale Mulliez), куда, в том числе, входят компании Leroy Merlin, Auchan и Decathlon, покинуть РФ, чтобы не финансировать российский госбюджет, пока эта страна ведет войну.

«Отвечая» на призыв президента Украины Владимир Зеленского, который попросил все французские компании уйти из России, Ив Клод заявил, что «Ашан» решил сохранить свое присутствие в стране, даже несмотря на ожидаемые убытки по итогам 2022 года.

«Французские компании должны уйти с российского рынка. Renault, Auchan и Leroy Merlin и другие должны перестать быть спонсорами российской военной машины. Ценности важнее прибыли», — заявил президент Украины в своем видеообращении к парламенту Франции в среду, 23 марта.

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