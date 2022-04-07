МИД Франции вызвал посла РФ в Париже после провокационной публикации в Twitter о Буче

В ночь со среды на четверг посольство России во Франции опубликовало сообщение в Twitter, в котором называет трагедию в Буче «съемочной площадкой». Публикация позже была удалена, но министр иностранных дел Франции вызвал к себе российского посла, чтобы выразить ему свое возмущение. Это уже не первый провокационный твит российского посольства.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова после твита, который во французском дипломатическом ведомстве сочли «неприличным».

Вечером 6 апреля посольство РФ в Париже опубликовало твит с подписью «Съемочная площадка». Под ней размещалась фотография, на которой изображена толпа иностранных журналистов на главной улице в городе Буче. Таким образом посольство подчеркивает, что многочисленные фотографии массовых убийств мирных жителей в Буче были постановкой.

В ночь со среды на четверг посольство России во Франции опубликовало сообщение в Twitter, в котором называет трагедию в Буче «съемочной площадкой». © BFMTV

«Столкнувшись с непристойностью и провокацией сообщения посольства России во Франции о злоупотреблениях Бучи, я решил сегодня утром вызвать посла России на набережную Орсе», — написал в Twitter глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 7, 2022

Как передает корреспондент телеканала BFMTV, аудиенция у Алексея Мешкова была недолгой. Машина посла прибыла к зданию МИД на набережной Орсе около 12:10, а покинул здание посол примерно 30 минут спустя.

На твит российских дипломатов отреагировал и госсекретарь по европейским делам Франции Клеман Бон. «За гранью стыда, остановитесь», – написал он, обращаясь к работникам российского посольства.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Буче и других территориях Киевской области, недавно отвоеванных у российских сил, обнаружены, по предварительным данным, останки 410 мирных жителей.

Москва со своей стороны отрицает убийство мирных жителей в Буче, Кремль и министр иностранных дел России Сергей Лавров говорят о «фальсификациях» и инсценировках для прессы. Пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова также высказалась о трагедии в Буче – она считает западные СМИ «соучастниками» этой «фальсификации». По ее мнению, украинская сторона либо казнила мирных жителей в этом городе, либо перевозила туда тела с целью инсценировки.

25 марта российского посла уже вызывали на набережную Орсе после публикации в Twitter-аккаунте посольства карикатур, на одной которых, в частности, европейцы лижут ягодицы американскому дяде Сэму.

Как и многие другие европейские столицы, Париж объявил в понедельник, 4 апреля, о высылке 35 российских дипломатов, чья деятельность считается «противоречащей интересам» Франции.

Последний твит российского посольства вызвал бурю гнева во Франции, как среди пользователей соцсети, так и среди политиков. Депутат Европарламента Валери Хайер, сопредседатель группы «Возрождение», написала: «От этого общения тошнит. Россия ответит за эти преступления».

Cette communication donne la nausée. La Russie répondra de ces crimes. https://t.co/zRV6AxDFBM — Valérie Hayer (@ValerieHayer) April 6, 2022

«Самый бесчестный твит года. Несмотря на множество других претендентов», — написал простой пользователь.

Другой пользователь Twitter @GastonCremieux показал, что российское посольство использовало реальную фотографию, на которой изображены журналисты, документирующие ужасы, творящиеся в городе после ухода российских войск. Оригинал фото появился в репортаже украинского СМИ «Вечерний Киев», под заголовком: «Сравняли с землей: как выглядит сегодня главная улица Бучи после масштабных боев». В статье есть другие фотографии с места трагедии, но посольство РФ в Париже выбрало именно эту.

Ce n'est pas un "tournage" mais un reportage issu d'un site ukrainien sur la rue principale de Boutcha libérée (autres angles de la scène et du chat!)



Un grossier mensonge de l'Ambassade de Russie dont il faudrait expulser encore quelques "diplomates"https://t.co/31PpPcDCMc https://t.co/33RGcV9AKo pic.twitter.com/iuE2erksM9 — Gaston Crémieux (@GastonCremieux) April 6, 2022

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