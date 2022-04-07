МИД Франции вызвал посла РФ в Париже после провокационной публикации в Twitter о Буче

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Здание "Quai d'Orsay" МИД Франции.
Здание "Quai d'Orsay" МИД Франции. MAE/Frédéric de la Mure
Арина Макарова
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В ночь со среды на четверг посольство России во Франции опубликовало сообщение в Twitter, в котором называет трагедию в Буче «съемочной площадкой». Публикация позже была удалена, но министр иностранных дел Франции вызвал к себе российского посла, чтобы выразить ему свое возмущение. Это уже не первый провокационный твит российского посольства.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова после твита, который во французском дипломатическом ведомстве сочли «неприличным».

Вечером 6 апреля посольство РФ в Париже опубликовало твит с подписью «Съемочная площадка». Под ней размещалась фотография, на которой изображена толпа иностранных журналистов на главной улице в городе Буче. Таким образом посольство подчеркивает, что многочисленные фотографии массовых убийств мирных жителей в Буче были постановкой.

В ночь со среды на четверг посольство России во Франции опубликовало сообщение в Twitter, в котором называет трагедию в Буче «съемочной площадкой».
В ночь со среды на четверг посольство России во Франции опубликовало сообщение в Twitter, в котором называет трагедию в Буче «съемочной площадкой». © BFMTV

«Столкнувшись с непристойностью и провокацией сообщения посольства России во Франции о злоупотреблениях Бучи, я решил сегодня утром вызвать посла России на набережную Орсе», — написал в Twitter глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан.

Как передает корреспондент телеканала BFMTV, аудиенция у Алексея Мешкова была недолгой. Машина посла прибыла к зданию МИД на набережной Орсе около 12:10, а покинул здание посол примерно 30 минут спустя.

На твит российских дипломатов отреагировал и госсекретарь по европейским делам Франции Клеман Бон. «За гранью стыда, остановитесь», – написал он, обращаясь к работникам российского посольства.

По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Буче и других территориях Киевской области, недавно отвоеванных у российских сил, обнаружены, по предварительным данным, останки 410 мирных жителей.

Москва со своей стороны отрицает убийство мирных жителей в Буче, Кремль и министр иностранных дел России Сергей Лавров говорят о «фальсификациях» и инсценировках для прессы. Пресс-секретарь российской дипломатии Мария Захарова также высказалась о трагедии в Буче – она считает западные СМИ «соучастниками» этой «фальсификации». По ее мнению, украинская сторона либо казнила мирных жителей в этом городе, либо перевозила туда тела с целью инсценировки.

25 марта российского посла уже вызывали на набережную Орсе после публикации в Twitter-аккаунте посольства карикатур, на одной которых, в частности, европейцы лижут ягодицы американскому дяде Сэму.

Как и многие другие европейские столицы, Париж объявил в понедельник, 4 апреля, о высылке 35 российских дипломатов, чья деятельность считается «противоречащей интересам» Франции.

Последний твит российского посольства вызвал бурю гнева во Франции, как среди пользователей соцсети, так и среди политиков. Депутат Европарламента Валери Хайер, сопредседатель группы «Возрождение», написала: «От этого общения тошнит. Россия ответит за эти преступления».

«Самый бесчестный твит года. Несмотря на множество других претендентов», — написал простой пользователь.

Другой пользователь Twitter @GastonCremieux показал, что российское посольство использовало реальную фотографию, на которой изображены журналисты, документирующие ужасы, творящиеся в городе после ухода российских войск. Оригинал фото появился в репортаже украинского СМИ «Вечерний Киев», под заголовком: «Сравняли с землей: как выглядит сегодня главная улица Бучи после масштабных боев». В статье есть другие фотографии с места трагедии, но посольство РФ в Париже выбрало именно эту.

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