Все кандидаты в президенты Франции перед первым туром выборов 10 апреля

10 апреля во Франции пройдет первый тур выборов президента. Избиратели отдадут свои голоса за одного из 12 кандидатов, зарегистрированных для участия в борьбе за пост главы государства. О политической биографии и программах каждого из участников главных французских выборов напоминает RFI.

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) — восьмой президент Пятой республики, ставший самым молодым главой государства в ее истории (сейчас ему 44 года). В 2017 году выиграл выборы, которые изменили политический пейзаж во Франции, положив конец доминированию двух партий — правых (голлистов) и социалистов. Созданная Макроном новая центристская партия «Вперед, Республика!» (La République en Marche) получила большинство в парламенте.

Выпускник Национальной школы администрации ENA, Макрон начинал карьеру на госслужбе, был близок к Соцпартии, затем работал в банковской сфере (Rothschild & Co). Во время президентства социалиста Франсуа Олланда стал заместителем главы его администрации, а потом занял пост министра экономики.

На выборах президента в 2017 году прошел во второй тур, заняв первое место (24%). Победил Марин Ле Пен во втором туре (66% против 34%).

Президентство Макрона прошло в условиях острых внутренних и мировых кризисов: социальный протест «желтых жилетов», забастовки против радикальной пенсионной реформы, пандемия ковид и война России против Украины.

В условиях войны в Европе Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок лишь 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов президента. В условиях военного кризиса он указал, что не может вести кампанию «так, как бы этого хотел». Макрон также отказался от участия в прямых дебатах с другими кандидатами.

Эмманюэль Макрон © STEPHANE LEMOUTON-POOL/SIPA

В программе — снижение налогов и сокращение расходов бюджета (по €15 млрд); пенсионная реформа с повышение возраста выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет; продолжение реформ в сфере занятости и пособий по безработице; реформа системы выплаты социальных пособий (централизация и автоматизация); €30 млрд инвестиций в «отрасли будущего» и новые технологии; развитие безуглеродной энергетики (солнечных и морских ветряных электростанций); возобновление строительства АЭС; увеличение военного бюджета с 40 до €50 млрд; усиление мер борьбы с преступностью (в том числе киберпреступностью), охраны порядка, безопасности (дополнительные ассигнования для полиции, жандармерии и спецслужб).

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен — 53-летняя лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший Национальный фронт) с 2011 года. Провела переименование партии, основанной ее отцом Жан-Мари Ле Пеном, отмежевалась от его экстремистской и антисемитской риторики, проводила политику «дедемонизации» своего кране правого объединения.

Профессиональный адвокат, Марин Ле Пен третий раз участвует в выборах президента Франции. В 2012 году заняла третье место в первом туре с 17,9% голосов. В 2017 году вышла во второй тур с 21,3% голосов. Проиграла выборы Эмманюэлю Макрону (почти 34% против 66%). С 2017 года — депутат Национального собрания Франции. С 2004 по 2017 — депутат Европейского парламента.

Марин Ле Пен AFP - CEDRICK ISHAM CALVADOS

В программе — значительное ужесточение иммиграционной политики (правил получения гражданства, семейная иммиграция, нелегалы); выплата семейных пособий только французским гражданам, а также приоритет для них при выделении социального жилья; увеличение финансирования МВД и системы правосудия, увеличение числа мест в тюрьмах; ужесточение мер борьбы с исламизмом; план инвестиций в здравоохранение в размере €20 млрд; отмена уплаты социальных страховых взносов с зарплат размером до трех МРОТ; освобождение от подоходного налога и налога на прибыль работников и предпринимателей младше 30 лет; снижение цен на энергоносители для населения (за счет снижения НДС); национализация скоростных платных автодорог; приватизация общественных телеканалов и радиостанций.

Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Mélenchon) — 70-летний лидер крайне левой партии «Непокорная Франция» (La France Insoumise). В прошлом — участник революционных событий 1968 года, член Социалистической партии и министр (2000-2002 в правительстве социалистов Лионеля Жоспена), сенатор (1986-2000, 2004-2010), депутат Европарламента (2009-2017). С 2017 года — депутат Национального собрания. Вышел из Соцпартии в 2008 году, создал Левую партию, а затем в 2016 — движение «Непокорная Франция».

В третий раз участвует в выборах президента Франции. В 2017 году занял четвертое место в первом туре, набрав 19,6% голосов. Менее чем на полпроцента от тогда отстал от кандидата правых Франсуа Фийона, а от прошедшей во второй тур Марин Ле Пен — на 2%. В 2012 году на выборах президента Меланшон занял третье место в первом туре с 17,9% голосов (после Франсуа Олланда и Николя Саркози).

Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой «Непокорной Франции» и кандидат в президенты Франции. REUTERS - STEPHANE MAHE

В программе — масштабная реформа политической системы, созыв Учредительного собрания для изменения Конституции и создания Шестой Республики; усиление прямого народовластия (референдумы, в том числе для отзыва депутатов»; снижение пенсионного возраста с 62 до 60 лет; повышение минимального размера оплаты труда и минимальных пенсий; увеличение оплачиваемого отпуска с 5 до 6 недель; 32-часовая рабочая неделя для тех, кто трудится на тяжелой или ночной работе; ограничение цен на товары первой необходимости, газ и электричество; повышение налогов на капитал и крупные состояния; €200 миллиардов инвестиций в экологический переход и трансформацию экономики; переход на возобновляемую энергетику (100% к 2050 году); постепенный отказ от ядерной энергетики.

Валери Пекресс

Валери Пекресс (Valérie Pécresse) — 54-летняя кандидат в президенты от правой партии «Республиканцы» (Les Républicains). Стала первой в истории женщиной, представляющей французских правых консерваторов на выборах главы государства. В прошлом году одержала неожиданную победу на внутрипартийных праймериз над своим более радикальным однопартийцем Эриком Сиотти.

Выпускница Национальной школы администрации ENA, Валери Пекресс начинала свою политическую карьеру в конце 1990-х годов в окружении президента Жака Ширака. Занимала министерские посты во время президентства Николя Саркози (2007-2012). С 2015 года возглавляет совет парижского региона Иль-де-Франс. В 2019 году покинула партию «Республиканцы», создав собственной политическое движение. Вернулась в партию в перспективе выборов президента. Позиционирует себя как правоцентрист и «социально ориентированный» правый политик. В ходе предвыборной кампании много внимания уделила проблемам иммиграции, правопорядка и безопасности граждан.

Валери Пекресс REUTERS - BENOIT TESSIER

В программе — повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет; оптимизация государственного аппарата (с его сокращением на 150 000 человек); ужесточение иммиграционной политики (с введением системы квот); снижение налогов; меры для повышения низких зарплат.

Эрик Земмур

Эрик Земмур (Eric Zemmour) — 63-летний публицист и журналист крайне правых взглядов, получивший широкую медийную известность своими радикальной и часто провокационной антиимигрантской и антимусульманской риторикой. О решении пойти в политику и участвовать в выборах президента объявил в прошлом году. Для поддержки кандидатуры Земмура создано движение с названием «Reconquête!» (отвоёвывание, реконкиста), к которому примкнули некоторые соратники Марин Ле Пен.

Начинал в 1990-е годы как журналист и колумнист в правой газете Le Figaro. «Вторая карьера» Земмура — на радио и телевидении — началась в 2000-е годы. Перед выдвижением кандидатуры на выборы президента Земмур выпустил программную книгу «Франция еще не сказала своего последнего слова».

Широкую известность публицист приобрел своими радикальными и ультраконсервативными взглядами, которые стоили ему многочисленных обвинений в ксенофобии, расизме, женоненавистничестве, ревизионизме. Позиционирует себя как защитник традиционных ценностей и европейской цивилизации, разделяет популярную среди ультраправых теорию «великого замещения» народов (европейцев — неевропейцами). Неоднократно представал перед судом по обвинениям в разжигании ненависти и вражды, а также подстрекательстве к дискриминации на расовой или религиозной почве.

Эрик Земмур AP - Michel Spingler

В программе — крайне жесткие антииммиграционные меры; ограничения, касающиеся мусульман; ужесточение уголовных наказаний; масштабное снижение налогов на €30 млрд и реиндустриализация Франции; развитие ядерной энергетики; меры для повышения низких зарплат; превращение ЕС в «Европу наций».

Янник Жадо

Янник Жадо (Jannick Jadot) — кандидат от французских «зеленых» (партия «Европа-Экология-Зеленые»). Пришел в политику после работы в Greenpeace. В партии «зеленых» состоит более 20 лет. С 2009 года — депутат Европарламента.

В 2017 году впервые был избран партийным кандидатом в президенты, но тогда снял свою кандидатуру в пользу представителя Соцпартии Бенуа Амона. В прошлом году Жадо победил на праймериз «зеленых», снова став их кандидатом на пост главы государства.

Янник Жадо AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

В программе — реформы политических институтов, усиление прямого народовластия (референдумы); масштабная программа экологических преобразований и «зеленого перехода» в экономике, транспорте, энергетике и потреблении; повышение минимального размера оплаты труда и пенсий, меры для обеспечения безусловного базового дохода; создание 200 000 новых рабочих мест на госслужбе (в образовании, здравоохранении, а также в полиции и юстиции); смягчение иммиграционного законодательства; меры для достижения равенства женщин и мужчин.

Фабьен Руссель

Фабьен Руссель (Fabien Roussel) — 52-летний кандидат в президенты от Коммунистической партии Франции, которую он возглавляет с 2018 года. На выборах 2012 и 2017 годов коммунисты поддерживали кандидатуру Жан-Люка Меланшона, а в этот раз выдвинули своего претендента. В 2007 году кандидатка коммунистов в президенты Мари-Жорж Бюффе набрала в первом туре 1,9% голосов.

До прихода в политику Фабьен Руссель работал журналистом в коммунистической газете L'Humanité. В 2014 году был впервые избран муниципальным депутатом, с 2017 года является депутатом Национального собрания.

Фабьен Руссель AP - Daniel Cole

В программе — повышение минимального размера оплаты труда и минимальных пенсий; минимальный базовый доход для студентов (€850); снижение пенсионного возраста с 62 до 60 лет; меры поддержки занятости; переход на 32-часовую рабочую неделю; меры для снижения расходов населения на энергоносители; увеличение числа госслужащих на 500 000; масштабная программа строительства социального жилья; значительное повышение налогов на капитал и крупные состояния.

Анн Идальго

Анн Идальго (Anne Hidalgo) — 62-летняя кандидат в президенты от Социалистической партии Франции и мэр Парижа с 2014 года. Вторая в истории Соцпартии женщина-кандидат на пост главы государства (после Сеголен Руаяль, проигравшей выборы Николя Саркози в 2007 году). Одержала победу на внутрипартийных праймериз в прошлом году.

Анн Идальго — кандидат в президенты Франции от Социалистической партии, мэр Парижа AP - Michel Euler

В программе — повышение минимального размера оплаты труда и минимальных пенсий; поддержка молодежи (базовый доход); повышение налогов на капитал и крупные состояния; декарбонизация экономики, переход к возобновляемым источникам энергии (на 100%); масштабная программа строительства социального жилья и инвестиций в школьное образование; увеличение ассигнований на полицию и армию; смягчение уголовных наказаний; меры по борьбе с расизмом, антисемитизмом и насилием в отношении женщин.

Николя Дюпон-Эньян

Николя Дюпон-Эньян (Nicolas Dupont-Aignan) — кандидат в президенты от созданного им самим движения «Вставай, Франция» (Débout La France).

61-летний выпускник Национальной школы администрации ENA, он начинал карьеру как государственный управленец, работал в руководстве ряда министерств, а до 2007 года состоял в рядах традиционных правых. Партию покинул после президентских выборов 2007 года (на которых победил его однопартиец Николя Саркози). Николя Дюпон-Эньян — правый политик-суверенист, позиционирует себя как политический наследник Шарля де Голля, свою программу называет «социально ориентированной».

В выборах президента участвует в тертий раз. В 2012 году в первом туре набрал 1,8%. В 2017 — 4,7%, поддержав во втором туре Марин Ле Пен (которая в случае победы обещала Дюпон-Эньяну пост премьер-министра).

Николя Дюпон-Эньян © Bertrand GUAY / AFP

В программе — жесткие меры для сокращения иммиграции; выход из Шенгенских соглашений; меры для повышения зарплат на 8%; снижение вдвое налога на прибыль для бизнеса; выход Франции из военного командования НАТО (по примеру де Голля); увеличение армии на 40 000 солдат; ужесточение антитеррористического законодательства.

Жан Лассаль

Жан Лассаль (Jean Lassalle) — 66-летний политик, выступающий защитником традиционного уклада жизни французской провинции, аграрного сектора, фермеров, ремесленников и мелких предпринимателей. Ставший рупором «глубинки», Лассаль выделяется на фоне политического истеблишмента своей непосредственной, прямолинейной, иногда провокационной и экстравагантной манерой поведения, поступками и заявлениями.

Выходец из крестьянской семьи (его предки были пастухами), Лассаль начал свой трудовой путь простым сельскохозяйственным рабочим. В 21 год пришел в политику, выиграв выборы мэра в своей родной деревне в Атлантических Пиренеях (этот пост он занимал с 2017 года). Долгое время состоял в центристской партии MoDem (Демократическое движение) Франсуа Байру, чью кандидатуру поддерживал на выборах президента в 2007 и 2012 годах. С 2002 года — депутат Национального собрания Франции. Вышел из MoDem в 2016 году и основал собственную партию «Résistons» (окажем сопротивление, не поддадимся). Участвует в выборах президента во второй раз. В 2017 году в первом туре получил 1,2 % голосов.

Жан Лассаль AFP/Joël Saget

В программе — «план Маршалла» для реиндустриализации Франции; повышение привлекательности фермерского труда; меры поддержки малых и средних предприятий (налоговые льготы, освобождение от страховых взносов, создание особых экономических зон для развития бизнеса в малых муниципалитетах); повышение минимального размера оплаты труда; снижение НДС на горючее и топливо (с 20 до 5,5%).

Филипп Путу

Филипп Путу (Philippe Poutou) — 55-летний крайне левый политик-троцкист, кандидат в президенты от возглавляемой им «Новой антикапиталистической партии». Бывший рабочий и профсоюзный активист завода Ford в Бельфоре. С 2019 года — безработный (после закрытия завода).

В третий раз баллотируется в президенты Франции. На выборах 2012 года в первом туре набрал 1,2% голосов. В 2017 — 1,1%. С 2020 года — депутат в муниципалитете города Бордо.

Филипп Путу AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

В программе — экспроприация крупных компаний; значительное повышение минимальных зарплат и пенсий; сокращение рабочей недели до 32 часов, увеличение оплачиваемого отпуска с 5 до 6 недель; снижение пенсионного возраста с 62 до 60 лет; отказ от ядерной энергетики в течение 10 лет, развитие возобновляемой энергетики, план сокращения энергопотребления; прекращения экспорта вооружений; право голоса для иностранцев на выборах во Франции, значительное смягчение миграционной политики.

Натали Арто

Натали Арто (Nathalie Arthaud) в третий раз баллотируется на пост президента Франции от крайне левой партии «Рабочая борьба» (Lutte Ouvrière), или «Коммунистический (троцкистский) союз». По ее собственному признанию, в 18 лет открыла для себя идеи коммунизма, «не искаженного сталинизмом». Остается лидером партии с 2009 года.

Выпускница экономического факультета, Натали Арто преподает в средней школе парижского пригорода Обервилье, в департаменте Сена-Сен-Дени, одном из самых социально неблагополучных во Франции.

На президентских выборах 2012 года набрала 0,56% голосов, заняв 9 место в первом туре. Баллотировалась в президенты в 2017 году, получив в первом туре выборов 0,64% голосов и заняв 10 место.

Натали Арто © RFI/Pierre René-Worms

В программе — радикальное повышение минимального размера оплаты труда и минимальных пенсий (до €2000) ; индексация зарплат, пенсий и пособий по инфляции; снижение пенсионного возраста с 62 до 60 лет; упразднение НДС; отмена налогов и акцизов на топливо для «рабочего класса» (при повышении налогов на энергетические компании); упразднение банковской и коммерческой тайны для обеспечения прозрачности в вопросах распределения и использования прибыли, а также капитала акционеров; инвестиции в образование и здравоохранение.

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