«И раз, и два, и еще пять лет»: Макрон победил в первом туре президентских выборов

Согласно предварительным результатам первого тура президентских выборов во Франции, действующий президент Эмманюэль Макрон получает 28,4% голосов. Его соперницей во втором туре ожидаемо станет глава французских крайне правых Марин Ле Пен. Лидер «Национального объединения» набирает 23,4 %. За объявлением результатов выборов в штабе президента-кандидата наблюдала корреспондент RFI.

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Штаб Эмманюэля Макрона провел вечер первого тура выборов в одном из павильонов парижского выставочного центра Порт де Версаль, в двух шагах от павильона по приему украинских беженцев. В центре зала установили три больших экрана. На первом и самом большом экране замер один из предвыборных слоганов этой кампании Макрона — «Мы все». На двух экранах поменьше, установленных справа и слева от центрального, надпись — «Эмманюэль Макрон с вами».

Незадолго до объявления результатов в павильоне включили прямую трансляцию государственного телеканала France 2. «Ничто неизвестно заранее, — напоминал телезрителям ведущий Лоран Делаус. — Стремительный рост слева или справа — в демократических выборах ничто не предопределено. Это удача, о которой мы не должны забывать».

Журналистов в павильоне № 6 собралось ощутимо больше, чем сторонников действующего президента. Вокруг сцены вырос лес из штативов, камер и микрофонов. Ближе к 20 часам — времени объявления первых результатов — в зале стали появляться сторонники Макрона, в основном молодые люди с французскими и европейскими флагами. На некоторых были футболки c принтом «Эмманюэль Макрон с вами». Флаги развернули в момент прямого включения корреспондента France 2. «Макрон — президент», — зазвучало в толпе.

«Ни одного голоса госпоже Ле Пен»

Во время объявления первых предварительных результатов — 28,1% у Эмманюэля Макрона — зал взорвался криками радости. «И раз, и два, и еще пять лет», — скандировали сторонники президента-кандидата, прошедшего во второй тур. Многие из них быстро покинули зал после объявления результатов.

Кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, кандидат от партии «зеленых» Янник Жадо, кандидат от Соцпартии Анн Идальго, а также кандидат от французской коммунистической партии Фабьен Руссель заявили о том, что во втором туре отдадут свои голоса Эмманюэлю Макрону. Янник Жадо призвал своих избирателей во втором туре голосовать за Эмманюэля Макрона, чтобы противостоять крайне правым силам. Его призыв вызвал в зале бурные аплодисменты.

«Ни одного голоса госпоже Ле Пен», — много раз повторил лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон, выступая перед своими сторонниками. Его слова также были встречены в штабе Эмманюэля Макрона радостными возгласами и аплодисментами.

Эмманюэль Макрон — восьмой президент Пятой республики, баллотируется на второй срок. Избирательный участок 10/04/2022. REUTERS - POOL

«Не будем обманываться, ничего не решено»

В 21.45 Эмманюэль Макрон приехал в штаб на Порт де Версаль. Сторонники встречали его аплодисментами и вновь скандировали: «И раз, и два, и еще пять лет». Президент поблагодарил тех, кто проголосовал за него, а также кандидатов, которые призвали своих избирателей отдать ему свои голоса во втором туре 24 апреля. «Не будем обманываться, ничего еще не решено, — подчеркнул Эмманюэль Макрон. — Дебаты, которые предстоят нам в течение ближайших двух недель, будут решающими для Франции и Европы».

«Я хочу Францию, которая справится с климатическим и экологическим вызовом. Я хочу Францию, которая решительно выступает против исламистского сепаратизма, а не мешает евреям и мусульманам питаться по правилам их религий. Я хочу Францию, которая будет частью сильной Европы, а не Францию, которая выйдет из Евросоюза и будет иметь в союзниках интернационал из популистов и ксенофобов», — заявил победитель первого тура выборов.

Нерешительная Франция

Эта предвыборная кампания началась во Франции на фоне очередной волны коронавируса, а закончилась на фоне войны в Украине и повышения цен на энергоносители в Европе. Последнее, казалось, волнует французов больше, чем сама война. Кандидаты, известные своими пророссийскими взглядами, крайне правая Марин Ле Пен и крайне левый Жан-Люк Меланшон, лишь укрепили свои позиции.

Глава «Национального объединения», выступившая против санкций на российские нефть, газ и уголь, получила, согласно предварительным результатам, 23,6%.

Лидер «Непокорный Франции», который осудил военные преступления в Украине, но также высказался против санкций на российские энергоносители, набирает 21,1%. За несколько дней до первого тура выборов Меланшону удалось мобилизовать вокруг себя левых избирателей, объединив их вокруг идеи «полезного голосования» и противостояния крайне правым.

Войной в Украине действующий президент Франции объяснил позднее начало предвыборной кампании. О своем решении баллотироваться на второй срок Эмманюэль Макрон объявил за 37 дней до выборов, 3 марта — за день до официального окончания подачи кандидатур. В своем обращении к французам Макрон написал, что не все из задуманного им пять лет назад «удалось», однако многие из начатых реформ позволили французам «жить лучше».

Предвыборную кампанию президента-кандидата критиковали, как на левом, так и на правом фланге. Левое издание Mediapart охарактеризовало кампанию Макрона как «неудачную» и «лишенную всякого энтузиазма», Libération — как «мягкотелую и не объясняющую проект» кандидата. Правая Le Figaro назвала представление предвыборной программы Эмманюэля Макрона «формальностью».

Французские политические обозреватели отмечали, что Эмманюэль Макрон уже видит себя президентом во второй раз, а потому не вкладывается в предвыборную кампанию.

За несколько дней до первого тура Эмманюэль Макрон дал несколько интервью СМИ, а в пятницу, 8 апреля, неожиданно появился на рынке в фешенебельном пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Однако президент отказался от всех предвыборных дебатов со своими 11 оппонентами, чем навлек на себя гнев соперников и общественного мнения.

Французский лидер провел лишь один предвыборный митинг. За неделю до выборов, 2 апреля, в парижском пригороде Нантерре поддержать Макрона собрались около 30 тысяч человек. В ходе своего выступления президент-кандидат в частности напомнил об опасности экстремистских настроений.

Le Monde называет победу Эмманюэля Макрона в первом туре победой «с горьким привкусом». Еще месяц назад опросы показывали более серьезный разрыв между действующим президентом и его основной соперницей Марин Ле Пен. В начале марта за Макрона свои голоса были готовы отдать 30,5% избирателей, тогда как за Ле Пен собирались проголосовать 14,5% французов (опрос Ipsos-Sopra Steria).

Первый тур президентских выборов 10 апреля 2022 года был отмечен самой низкой явкой за последние двадцать лет. Согласно официальным данным, неявка составила 26,2%. Еще одной характерной особенностью этой кампании стала «нерешительность» французов. «Это первые выборы с таким количеством людей, которые до последнего не знали, за кого будут голосовать, или изменили свое мнение: примерно каждый второй француз», — отмечал в комментарии AFP политолог Паскаль Перрино (Pascal Perrineau).

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