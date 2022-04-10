Социологи прогнозируют явку в первом туре выборов президента Франции на уровне 73,5 – 75%
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Неявка в первом туре выборов президента Франции в это воскресенье может составить между 25% и 26,5%. Таковы предварительные оценки социологических институтов, опубликованные за два часа до окончания голосования. Неявка избирателей в этот раз может оказаться выше уровня 2017 года (22,23%), но не достигнуть рекорда 2002 года в 28,4%.
Институт Ifop (для TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio) прогнозирует неявку на уровне 25%.
25,6% — прогноз центра Harris Interactive (для M6/RTL).
26,5% — такую неявку прогнозирует институт Ipsos Sopra-Steria (для FranceTv/RadioFrance/LeParisien/ LCP/RFI).
Аналогичную оценку дают социологи центров Elabe (для BFMTV/RMC/L'Express/SFR) и OpinionWay ( для CNews/Europe1).
►Явка в первом туре выборов президента Франции к 17 часам составила 65 процентов
Таким образом, вопреки самым пессимистичным прогнозам, рекорд неявки в первом туре выборов президента 2002 года — 28,4% — не должен быть побит.
Ожидаемый в этот раз уровень неявки, тем не менее, остается очень высоким для президентских выборов во Франции с их традиционно высокой активностью избирателей (порядка 80% голосующих).
За исключением 2002 года, наибольшее количество не пришедших на участки в первом туре было зафиксировано в 1969 году (22,4%) и 2017 году (22,23%). Это на 3-4 процента меньше, чем ожидается в это воскресенье.
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