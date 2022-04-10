Во второй тур выборов президента Франции проходят Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции. Предварительные результаты голосования 10 апреля по версии института Ipsos Sopra-Steria на 21 час. © RFI

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Во Франции завершилось голосование в первом туре выборов президента. Претендующий на второй срок глава государства Эмманюэль Макрон набирает более 28% голосов избирателей. Более 23% получает Марин Ле Пен, лидер крайне правого «Национального объединения». Крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон занимает третье место с результатом более 20% голосов.