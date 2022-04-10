Во второй тур выборов президента Франции проходят Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен
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Во Франции завершилось голосование в первом туре выборов президента. Претендующий на второй срок глава государства Эмманюэль Макрон набирает более 28% голосов избирателей. Более 23% получает Марин Ле Пен, лидер крайне правого «Национального объединения». Крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон занимает третье место с результатом более 20% голосов.
После закрытия всех избирательных участков во Франции в 20 часов воскресенья социологические институты опубликовали предварительные итоги голосования. Эти цифры основаны на реальных результатах голосования на сотнях участков, выбранных социологами. Эти результаты после статистической обработки дают относительно точный прогноз окончательных итогов, ожидаемых после подсчета бюллетеней.
- Эмманюэль Макрон (Emmanuel Macron) — центристская партия «Вперед, Республика!» (LaRépublique en marche) — от 27,6 до 29,7%.
- Марин Ле Пен (Marine Le Pen) — крайне правая партия «Национальное объединение» (Rassemblement National, бывший Национальный фронт) — от 23,5% до 24,7%.
- Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Mélenchon) — крайне левая партия «Непокорная Франция» (La France Insoumise) — от 19,8 до 20,8%.
- Эрик Земмур (Eric Zemmour) —крайне правый кандидат, движение «Reconquête!» (отвоёвывание, реконкиста) — от 6,5 до 7,1%.
- Валери Пекресс (Valérie Pécresse) — правая партия «Республиканцы» (Les Républicains) — от 4,5 до 5,1 %.
- Янник Жадо (Jannick Jadot) — кандидат «зеленых» (партия «Европа-Экология-Зеленые») — от 4,3 до 5%.
- Жан Лассаль (Jean Lassalle) — партия «Résistons» (окажем сопротивление) — от 2,5 до 3,2%.
- Фабьен Руссель (Fabien Roussel) — Коммунистическая партия Франции — от 2,4 до 2,6%.
- Николя Дюпон-Эньян (Nicolas Dupont-Aignan) — движение «Вставай, Франция» (Débout La France) — от 1,8 до 2,2%.
- Анн Идальго (Anne Hidalgo) — Социалистическая партия Франции — 1,8 до 2%.
- Филипп Путу (Philippe Poutou) — «Новая антикапиталистическая партия» — 07 – 1%.
- Натали Арто (Nathalie Arthaud) — крайне левая партия «Рабочая борьба» (Lutte Ouvrière // «Коммунистический (троцкистский) союз») — 0,5 – 0,7%.
🇫🇷🔴🔴🔴Франция: Результаты выборов— RFI на русском (@RFI_Ru) April 10, 2022
С 20 часов следите в реальном времени за результатами первого тура выборов президента Франции 10 апреля. Все итоги голосования: результат каждого из 12 кандидатов, а также данные по департаментам. https://t.co/1gD4EMSsnS pic.twitter.com/b4lGJ40y63
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