Французы голосуют в первом туре выборов президента

Франция Выборы

Удостоверение избирателя и урна для голосования. Франция. Марсель. Первый тур выборов президента 10 апреля 2022 года.

Во Франции в это воскресенье проходит первый тур президентских выборов. В списке кандидатов — 12 политиков, официально зарегистрированных для участия в борьбе за высший пост во Французской Республике. В списках избирателей — 48,7 миллионов человек. К 12 часам дня 10 апреля явка избирателей составила 25,48%. Это на три процента меньше, чем на предыдущих выборах президента в 2017 году.

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На территории французской метрополии избирательные участки открылись в 8 часов утра воскресенья. В ряде заморских территорий страны голосование началось накануне (также в 8 утра, но по местному времени).

Участки в большинстве из 35 000 коммун Франции открыты до 19 часов вечера. Окончание голосования в большинстве крупных городов страны — в 20 часов.

⇒ СПРАВКА ⇒ 12 кандидатов в президенты Франции в первом туре выборов 10 апреля

На 12 часов явка избирателей на участки составила 25,48%, сообщило промежуточные данные МВД Франции. Это на три процента меньше, чем на предыдущих выборах президента в 2017 году, когда к полудню проголосовало 28,54% французов.

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Перед нынешним голосованием социологи прогнозировали риск снижения активности избирателей на выборах президента, которые в истории Франции всегда характеризовались максимально высокой явкой (в прошлом явка на выборах главы государства приближалась или превышала 80%). На президентских выборах в 2017 в первом туре проголосовали почти 78% избирателей, во втором — 74,5%. Исторический рекорд неявки в истории Пятой Республики был зафиксирован в 2002 году, когда в первом туре голосования на участки пришли всего 71,6% французов (тогда во второй тур вслед за Жаком Шираком прошел лидер Нацфронта Жан-Мари Ле Пен). В 2002 году к полудню явка избирателей в первом туре выборов президента составила всего 21,4%.

Новые промежуточные данные о явке МВД Франции опубликует в 17 часов.

Сразу после 20 часов (по Парижу, или по среднеевропейскому времени) социологические институты начнут давать предварительные оценки результатов голосования.

Социологи в очередной раз напоминают, что во Франции речь уже многие годы в данном случае не идет о результатах экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков. Сразу после восьми вечера институты изучения общественного мнения начинают публиковать предварительные оценки результатов голосования — на основе реальных данных, получаемых с сотен специально выбранных участков. Эти реальные результаты затем подвергаются сложному математическому и статистическому анализу, что позволяет быстро получить достаточно точный прогноз окончательных итогов (более точный, нежели по экзит-полам).

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