«Это политический шантаж»: сторонники Меланшона не готовы поддержать Макрона во втором туре

выборы

Лидер «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон занял третье место в президентской гонке и не смог попасть в решающий тур выборов. Его сторонники, которые собрались в восемь вечера недалеко от площади Республики, встретили этот результат свистом. Теперь антикапиталистам придется искать 70-летнему политику замену, а сторонники его партии во втором туре могут не прийти на участки и тем самым открыть крайне правой Марин Ле Пен дорогу к власти.

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У здания Зимнего цирка в XI-м округе Парижа 10 апреля собралось несколько сотен человек. Внутри Жан-Люк Меланшон и ключевые фигуры его партии, снаружи припаркованы минивэны со спутниковыми тарелками. Возможный выход политика во второй тур, который допускали социологи, не хотелось пропустить ни журналистам из Франции, США и других стран, ни его сторонникам.

В XI-м районе Парижа на оглашение первых результатов собрались несколько сотен человек © RFI/Denis Strelkov

К 20 часам — именно в это время во Франции объявляют первые прогнозы — на небольшой площади поставили экран, аудиосистему и небольшой бар. В здание, где Меланшон ждал результатов, попасть туда можно было только по аккредитации. Сами фанаты Меланшона сравнивали атмосферу с празднованием Нового года и постоянно смотрели на часы.

Ровно в восемь у Зимнего цирка стало тихо, а после послышались свисты. На глазах фанатов Меланшона, пять лет ждавших реванша, слезы. «Марин Ле Пен — на пенсию», — кричат в толпе, затем — на короткое время перекрывают улицу. Полиция наблюдает, но не вмешивается.

Согласно первым цифрам, показавшимся на экране. Жан-Люку Меланшону удалось побить результат 2017-го года. Тогда лидер «Непокорной Франции» набрал 19,58%, теперь — около 20% (по данным на 20 часов). Разрыв с Марин Ле Пен — всего в три процента, радуются сторонники Меланшона, но признают, что из борьбы за пост президента он выбыл, и, вероятно, навсегда.

Обновлено: по данным на 22:30 Жан-Люк Меланшон набирает 22,2%, Марин Ле Пен — 23%.

Для 70-летнего противника капитализма и героя мемов, за которым молодежь наблюдает в TikTok, это, вероятно, последняя кампания.

Сторонники Меланшона несут плакат с его портретом © RFI/ Denis Strelkov

«Вы не слабые, у вас есть силы. Вы можете продолжить эту битву, и следующую, и следующую. Столько, сколько потребуется. Теперь дело за вами!», — объявил Меланшон с трибуны.

Единственный совет, который политик повторил для сторонников на второй тур: «Ни голоса Марин Ле Пен, ни голоса». Но фамилию Эмманюэля Макрона Меланшон так и не произнес, оставив избирателей перед выбором между неявкой и голосом за действующего президента.

«Я из поколения 20-летних, для меня кандидатура Меланшона была символом надежды. Я боролся за него, многое вложил в эту кампанию. Теперь готовлюсь к пятилетию страданий, разрушению демократии, бедности, — рассказывает студент Лалу. — Решение про второй тур я еще не принял, но мне будет очень сложно отдать свой голос за Макрона».

Корреспондент Русской службы RFI пообщался с десятью сторонниками Меланшона. Все они подчеркнули, что поддержать Эмманюэля Макрона в ходе второго тура выборов не готовы. Их выбор — испорченный бюллетень или же просто его отсутствие.

За пять лет правления Макрона Франция «настрадалась», уверена пенсионерка Мари. «То, как он управлял страной, для меня недопустимо. Особенно во время пандемии коронавируса, когда принимались хаотичные решения. Два года абсурда! Министр здравоохранения при Макроне словно действовал в интересах крупных фармацевтических компаний».

«Я всегда голосовала, как только получила гражданство. Я давно переехала во Францию из Латинской Америки. Но теперь я не приду на участок, как не пришла выбирать в 2002-м. Тогда избирались Жак Ширак и Жан-Мари Ле Пен».

«В 2017 году во втором туре я голосовала за Макрона. Но теперь это похоже на политический шантаж, либо он, либо крайне правые. Я против повышения пенсионного возраста, снижения и социальных пособий, и налогов для богатых. Пять лет назад я такое не выбирала. Не поддержу и сейчас», — говорит сторонница Меланшона студентка Манон. Ставку она делает на парламентские выборы, которые пройдут в июне. На них на пять лет выберут депутатов Национального собрания — в списке кандидатов будут традиционно и политики из «Непокорной Франции».

На экране у Зимнего цирка показывали выступления как Меланшона, так и других кандидатов © RFI/ Denis Strelkov

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