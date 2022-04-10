Явка в первом туре выборов президента Франции к 17 часам составила 65 процентов

Франция Выборы

В первом туре голосования на выборах президента Французской Республики явка избирателей к 17 часам составила ровно 65%. Эти промежуточные данные МВД опубликованы в воскресенье, 10 апреля, за три часа до окончания голосования. В списке кандидатов на выборах президента Франции — 12 политиков. В списках избирателей официально зарегистрированы 48,7 миллионов человек.

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Французское МВД в 17 часов обнародовало последние (перед окончанием голосования) промежуточные данные о явке в первом туре выборов президента: на участках к этому часу уже побывали 65% избирателей.

Промежуточная явка в это воскресенье вечером — почти на четыре с половиной процента меньше, чем на предыдущих выборах 2017 года, а также на 5,5% ниже, чем в 2012 году.

Пять лет назад в первом туре выборов президента Франции к 17 часам на участках побывали 69,4% избирателей. В 2012 году в это же время власти отчитывались о явке 70,6 %. В 2007 — о 73,9% проголосовавших в первом туре.

⇒ СПРАВКА ⇒ 12 кандидатов в президенты Франции в первом туре выборов 10 апреля

Рекордно низкая явка на выборах президента Франции была зарегистрирована в 2002 году: в первом туре голосования к 17 часам она составила 58,45% (итоговая явка тогда оказалась самой низкой в истории Пятой Республики — 71,6%).

🟥🟥🟥Первый тур выборов президента Франции. На 17 часов явка на участки составила 65%, сообщило промежуточные данные МВД Франции. Это на 4,4% меньше, чем на предыдущих выборах 2017 года, когда к 17 часам проголосовало 69,4% французов. Голосование завершается через 3 часа. pic.twitter.com/epLv7gGGKx — RFI на русском (@RFI_Ru) April 10, 2022

К полудню в это воскресенье, по данным МВД, явка составляла 25,48%, что на три процента меньше, чем в 2017 году (28,54%) и 2012 году (28,3%).

Пять лет назад итоговая явка в первом туре выборов президента Франции достигла почти 77,8%. Во второй тур в 2017 году вышли Эмманюэль Макрон, набравший 24,1%, а также Марин Ле Пен — с результатом 21,3%.

Голосование во Франции завершится в 20 часов по Парижу (или по среднеевропейскому времени), когда закроются участки в крупных городах и их агломерациях. В большинстве же из 35 000 коммун Франции участки закрываются в 19 часов (или даже в 18 часов в небольших населенных пунктах).

Сразу после 20 часов социологические институты начнут публиковать предварительные результаты голосования.

Социологи вновь напоминают, что во Франции речь уже многие годы в данном случае не идет о результатах экзит-полов, опросов на выходе с избирательных участков. Сразу после восьми вечера институты изучения общественного мнения начинают публиковать предварительные оценки результатов голосования — на основе реальных данных, получаемых с сотен специально выбранных участков. Эти реальные результаты затем подвергаются сложному математическому и статистическому анализу, что позволяет быстро получить прогноз окончательных итогов (более точный, нежели по экзит-полам).

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