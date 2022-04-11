На место Франции левых и правых пришла Франция богатых и бедных: СМИ о первом туре выборов

Во Франции в воскресенье, 10 апреля, прошел первый тур президентских выборов. Его финалистами ожидаемо стали нынешний глава государства Эмманюэль Макрон (27,85%) и лидер французских крайне правых Марин Ле Пен ( 23,15%). Пять лет спустя в стране повторился сценарий 2017 года. Однако, как отмечают французские СМИ, на этот раз повторение лишь кажется очевидностью. В 2022 году акценты смещаются, и расклад сил выглядит иначе.

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Франция белых воротничков и пенсионеров против Франции служащих и рабочих, Франция больших городов против сельской Франции, европейская Франция против Франции национального суверенитета: так Le Monde определяет раскол во французском обществе, определившийся по итогам первого тура президентских выборов.

Если сравнивать нынешние итоги выборов с 2017 годом, когда во второй тур также вышли Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен, то на этот раз позиции действующего президента укрепились на 3,6 пунктов. Глава «Национального объединения» тоже улучшила свой результат на 2,1 пункта. В случае с Макроном Le Monde считает, что его президентский статус утвердился за счет пандемии и войны в Украине, тогда как Марин Ле Пен удалось «уловить беспокойство французов по поводу покупательной способности».

Раскол между богатыми и бедными во Франции пришел на смену расколу между правыми и левыми, полагает французский социолог Жером Фурке из Института изучения общественного мнения IFOP. «Это противопоставление двух социологических и культурных блоков, — комментирует он результаты первого тура в интервью правой Le Figaro. Чем выше мы поднимаемся по социальной лестнице, тем больше находим сторонников кандидата Макрона».

Как объясняет эксперт, за действующего президента голосуют также обеспеченные французские пенсионеры, которые традиционно голосовали за правых «Республиканцев». Сегодня они выбирают Эмманюэля Макрона. Он кажется им легитимной фигурой на фоне «кризисной международной обстановки». Голосуя за него, эта страта стремится к стабильности. В то же время среди избирателей Марин Ле Пен — граждане с самыми скромными доходами.

Результат второго тура непредсказуем

В 2017 году выход Марин Ле Пен во второй тур выборов оказался шоком для большей части французского общества. Пять лет спустя повторение этого сценария больше не вызывает у французов сильных эмоций. И несмотря на разрыв, определившийся в первом туре между Макроном и Ле Пен, результат второго тура непредсказуем.

Как объясняет Libération, крушение традиционных правых и левых сил, «Республиканцев» и Социалистической партии, лишает действующего президента автоматической победы во втором туре. Кандидатка от Соцпартии, мэр Парижа Анн Идальго призвала своих сторонников голосовать за Макрона — но она получила лишь 1,7% голосов.

Менее 5% набрала кандидатка от «Республиканцев», глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, тогда как пять лет назад ее предшественник Франсуа Фийон получил в первом туре около 20% — и это несмотря на предшествовавшие выборам коррупционные скандалы. Пекресс также призвала сторонников во втором туре отдать голоса Эмманюэлю Макрону.

Кандидат от партии Зеленых Янник Жадо выступил с призывом голосовать за действующего президента, чтобы противостоять крайне правым, но и он получил около 4,5%. Даже собранные вместе голоса избирателей левых, правых, коммунистов и зеленых не будут иметь решающего значения.

В отличие от Эмманюэля Макрона у Марин Ле Пен остается так называемый «резерв» голосов. Голосовать во втором туре за главу «Национального объединения» призвал крайне правый политик Эрик Земмур, получивший около 7% голосов.

Настоящим арбитром второго тура 24 апреля станет Жан-Люк Меланшон. По итогам голосования 10 апреля, глава «Непокорной Франции» получил почти 22%. «Ни одного голоса госпоже Ле Пен», — произнес он несколько раз, обращаясь к своим сторонникам в воскресенье вечером. Однако Меланшон не стал призывать их голосовать за Эмманюэля Макрона. Как отмечает Le Monde, в лагере французского президента опасаются неявки избирателей «Непокорной Франции», которые выступают против экономической и социальной политики Макрона, в частности против повышения пенсионного возраста или пересмотра принципов выдачи пособий самым бедным слоям населения.

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