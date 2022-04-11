Отрыв Макрона от Ле Пен на 4,7%: во Франции завершили подсчет голосов в первом туре выборов президента

ФРАНЦИЯ ВЫБОРЫ

27,85% голосов — результат Эмманюэля Макрона в первом туре выборов президента Франции. 23,15% — голоса, полученные прошедшей во второй тур Марин Ле Пен. Таковы окончательные официальный итоги голосования 10 апреля, опубликованные МВД Франции после подсчета всех бюллетеней. Внешне повторяя сценарий 2017 года и дуэль Макрон – Ле Пен во втором туре, эти выборы также показали популярность левых идей (третье место Жан-Люка Меланшона с результатом почти 22%) и подтвердили окончательный провал двух традиционных партий — социалистов и правых «Республиканцев».

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Итоги подсчета избирательных бюллетеней, опубликованные МВД, подтвердили прогнозы результатов голосования, которые с 20 часов воскресенье давали социологические институты Франции (эти прогнозы основаны на реальных результатах с сотен участков, выбранных социологами, которые подвергают данные статистической обработке). В понедельник днем на сайте МВД стали доступны результаты обработки 100% бюллетеней. Явка в минувшее воскресенье составила 73,7% избирателей (ниже, чем пять лет назад, когда явка в первом туре приблизилась к 78%).

Претендующий на второй срок президент Эмманюэль Макрон получил 27,85% голосов. Его поддержали почти 9,8 миллионов избирателей.

Лидер крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 23,15% поддержки (более 8,1 млн голосов). В 2017 году во второй тур Макрон и Ле Пен вышли с результатами 24 против 21,3%.

Почти 22% (21,95) — результат Жан-Люка Меланшона, лидера крайне левой партии «Непокорная Франция» (La France insoumise). Его поддержали более 7,7 миллионов французов. 70-летний политик участвовал в выборах президента в третий раз, во второй тур не прошел, но вышел на третье место (в 2012 и 2017 годах Меланшон был четвертым — с результатами 11 и 19,5%). Социологи отметили, что левый лидер вышел на первое место у избирателей 18-24 лет: почти 35% из них голосовали за Меланшона. У тех, кто постарше (25-34 года), политик набрал почти 28%, на два процента отстав от Ле Пен.

Первый тур выборов президента Франции 10 апреля 2022 года. Резултаты в реальном времени. © RFI

Остальные девять кандидатов не преодолели символический 10-процентный барьер.

Начавший в прошлом году кампанию с высоким рейтингом ультраправый публицист Эрик Земмур вынужден довольствоваться результатом 7,07% (менее 2,5 миллионов избирателей).

Кандидат правой партии «Республиканцы» (Les Républicains) Валери Пекресс не преодолела даже 5-процентный барьер, необходимый для того, чтобы получить из бюджета возмещение расходов на избирательную кампанию. Представительница правых, которые в прошлом десятилетиями стояли у власти в стране, едва набрала 4,8%. Пять лет назад — даже на фоне громкого политико-финансового скандала — кандидат «Республиканцев» Франсуа Фийон смог занять третье место в первом туре с результатом 20%.

4,6% — результат кандидата французских «зеленых» Янника Жадо (партия «Европа – Экология – Зелёные»).

⇒ СПРАВКА ⇒ 12 кандидатов в президенты Франции в первом туре выборов 10 апреля

3,13% набрал Жан Лассаль, защитник традиционного уклада жизни французской провинции, фермеров, ремесленников и малых предпринимателей.

Результат лидера французской Компартии Фабьена Русселя — 2,28%. На двух предыдущих выборах президента коммунисты поддерживали кандидатуру Меланшона в рамках «левого фронта», но в этом году решили попытать счастья самостоятельно.

Правый суверенист Николя Дюпон-Эньян едва-едва превысил двухпроцентный барьер (2,06%).

Катастрофическим называют результат кандидатки Социалистической партии Анн Идальго. Мэр Парижа получила лишь 1,75% голосов. В 2017 году кандидат-социалист Бенуа Амон получил 6,3%.

Неявка на выборах президента Франции с 2002 по 2022 год. © RFI

Политологи отмечают, что две некогда главные политические силы страны — правые (голлисты) и социалисты — на выборах президента с каждым разом показывают все более плачевные результаты. Еще в 2012 году их кандидаты — Франсуа Олланд и Николя Сакрози — в первом туре набирали вместе 56 процентов голосов (28,6 и 27,2 соответственно). В этот раз Валери Пекресс и Анн Идальго вместе не дотянули и до семи (!) процентов.

Два кандидата-троцкиста не преодолели барьера в одни процент голосов. Филипп Путу (Новая антикапиталистическая партия) получил 0,77%. Натали Арто (партия «Рабочая борьба» (Lutte Ouvrière), или «Коммунистический (троцкистский) союз») набрала 0,56%.

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