Эрик Земмур проиграл выборы во Франции, но выиграл в Москве

ВЫБОРЫ / РЕПОРТАЖ

Крайне правый политик Эрик Земмур получил в первом туре президентских выборов семь процентов, значительно отстав от лидирующей «тройки» — Эмманюэля Макрона, Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. Среди французов, голосовавших в Москве, пришедший в политику публицист занял первое место с 26,85% голосов. Ранее Земмур неоднократно положительно отзывался о политике российского президента.

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«Если надо будет голосовать за Ле Пен, то я пошел отсюда», — рассерженно говорит после объявления результатов первого тура один из активистов движения Эрика Земмура на митинге в парижском зале «Мютюалите». «Я до сих пор не голосовала и не хотела бы голосовать за Марин Ле Пен, но здесь у меня нет выхода. Я никогда, никогда не буду голосовать за Макрона», — говорит другая сторонница крайне правого кандидата. Как и сам Земмур, его сторонники недовольны программами соперников, прошедших во второй тур. Даже Марин Ле Пен для них слишком «левая», считают они.

В первом туре Эрик Земмур набрал всего семь процентов голосов и попросил своих избирателей сделать выбор в пользу крайне правой Ле Пен 24 апреля. «Я во многом не согласен с Марин Ле Пен, — сказал он, — но против нее выступает человек, который впустил во Францию два миллиона иммигрантов». Широкую известность Земмур получил именно благодаря своей антиимигрантской и антимусульманской риторике.

Результаты лидера новой партии «Reconquête!» (реконкиста, отвоевание) разочаровали и самого Земмура и его сторонников. В начале кампании опросы прочили ему до 18% в первом туре выборов. Но «борьба не закончена, — объявил Земмур со сцены “Мютюалите”, — в ближайшие недели я объясню вам, в чем будут состоять наши дальнейшие действия».

Причин своей неудачи Эрик Земмур нашел четыре. Первая — отсутствие предвыборной кампании. Это явная критика Макрона, который очень поздно объявил о своей кандидатуре, а затем отказался участвовать в дебатах. Вторая — «отношение к нам». Речь идет, в первую очередь, о прессе, которую Земмур, сам журналист и автор книг со значительными тиражами, обвиняет в предвзятости и близости к правящим кругам. Третья — его собственные промахи и ошибки («Нет! Нет!» — долго скандировал зал). И, наконец, — война в Украине.

Популярность Земмура стала резко падать после вторжения России в Украину. Лидер «Reconquête!» восторженно относился к российскому президенту Владимиру Путину. «Я мечтаю о французском Путине», — говорил он в 2018 году журналу L’Opinion, а всего за несколько недель до начала военных действий готов был спорить, что «Россия не нападет на Украину». В отличие от Эмманюэля Макрона он не счел нужным требовать международного суда за военные преступления для главы РФ, а только назвал трегедию в Буче «ужасным, преступным и позорным» действием, сказав, что Путин «оскверняет образ своей страны».

«Я всегда говорил, что русские, когда они на войне, способны на самые чудовищные действия и на самое безумное насилие», — добавил он. При этом предвыборная программа Земмура включала выход Франции из военного командования НАТО, а сам Альянс кандидат считает «ответственным» за ситуацию в Украине и выступает против западных санкций.

В начале марта французская газета JDD опубликовала подробную статью о связях Эрика Земмура с российскими властными кругами и, в частности, с «близким Путину» олигархом Владимиром Якуниным. По данным издания, в сентябре 2015 года французский политик, в ту пору еще журналист, получил приглашение на обед с Якуниным. Незадолго до этого, напоминает JDD, олигарх начал руководить несколькими российскими организациями, проводящими в Европе пророссийскую политику, а после аннексии Россией Крыма США наложили на Якунина личные санкции.

Интерес к Земмуру у Якунина вызвали, скорее всего, его полемические колонки в Figaro Magazine и других СМИ, где он одобрительно высказывался о политике Путина. Так, в 2014 году он писал об отказе российского президента от «нигилистической, феминистской, глобалистской, направленной на прием иммигрантов и gay friendly идеологии Запада».

Как утверждает центр «Досье» (коммерческий проект Михаила Ходорковского), на чью публикацию ссылается JDD, Якунин увидел в Земмуре «влиятельного политика», в котором Россия «так в настоящее время нуждается».

Через два месяца после этой встречи Якунин пригласил Земмура в Россию на коллоквиум «Российского общества политологов», одним из руководителей которого он является. Земмур находился в России 28 по 31 января 2016 года, за это время политик прочел лекцию и дал интервью каналу «Россия 24», где сказал, что «кризис в Украине — искусственный кризис, подготовленный США, чтобы отделить Россию от Франции и Германии».

В 2016 Якунин снова прислал Земмуру приглашение, на этот раз на мероприятие, организованное в Греции «Диалогом цивилизаций». В этой НКО со штаб-квартирой в Берлине Якунин также является ключевой фигурой. А в 2019 году Земмур получил приглашение на встречу в Париже с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Лавров встречался с «представителями французского гражданского общества». Однако, как утверждает «Досье», «Земмура на фотографиях с мероприятия не видно, а из приглашения следует, что его визит в резиденцию должен был состояться не вечером, а днем — то есть, отдельно от остальных гостей».

Однако неудача в президентской гонке ждала Земмура не везде. Свой самый высокий результат он получил среди французов, голосовавших в Москве. На двух московских участках свои голоса крайне правому лидеру отдали 26,85% избирателей. В предпочтениях московских французов Эрик Земмур опережает и Эмманюэля Макрона, и Марин Ле Пен. Впереди у него — парламентские выборы, в которых Земмур намерен участвовать.

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