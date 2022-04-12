Франция выслала шесть российских дипломатов за шпионаж: что известно

Французские власти выслали еще шесть российских дипломатов, которые, по мнению Парижа, находились в стране в рамках «подпольной» разведывательной операции. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в Главном управлении внутренней безопасности (DGSI). «Российских агентов» под «дипломатическим прикрытием» Франция объявила персонами нон грата. По данным СМИ, речь идет о результате длительной операции французских спецслужб, а не прямой реакции на события в Буче и Краматорске.

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В сообщении министерства иностранных дел Франции утверждается, что шестеро дипломатов из России действовали «против интересов» страны. В МВД объявили, что речь идет о целой подпольной сети российской разведки. Как отметили в МИД Франции, раскрыть шпионов удалось после длительной и тщательной операции.

«Эти агенты должны будут покинуть территорию Франции. DGSI продолжает защищать наши ключевые интересы», - подчеркнул министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Remarquable opération de contre-espionnage. Bravo aux agents de la DGSI qui ont entravé un réseau d'agents clandestins russes qui œuvraient contre nos intérêts. Les agents impliqués devront quitter le territoire national. Dans l'ombre, la DGSI veille sur nos intérêts fondamentaux — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 11, 2022

Имена дипломатов, которые будут вынуждены вернуться в Москву, традиционно не называются. По данным BFMTV, россияне производили сбор информации во Франции: что именно интересовало разведку, неясно.

France Télévisions пишет, что один из российских дипломатов пытался купить некую информацию у гражданина Франции, который и предупредил DGSI. Однако другой источник журналистов уверяет, что выйти на шпионов властям удалось самостоятельно.

Решение о высылке дипломатов сообщили «второму человеку» в посольстве России, говорится в заявлении французского МИД. Сам посол в Париже «отсутствует», добавили в министерстве.

Москва пообещала «соответствующе» ответить на высылку дипломатов.

«А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию, что ли, изменим? Не изменим. А МИД Франции я скажу: если бы вы хоть раз за восемь лет увязали бы исполнение Киевом Минских соглашений даже с риском введения санкций, то добились бы мира и стабильности в Европе», — сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Шесть «шпионов» пополнили список из 35 дипломатов, уже высланных из Франции на прошлой неделе. Тогда МИД отметил, что их действия противоречат интересам безопасности Республики. Вместе с Францией на такой шаг пошли и другие страны ЕС, в том числе Польша, Германия, Италия, Испания и Бельгия.Массовая высылка дипломатов произошла после того, как в СМИ появилась информация о массовых убийствах в Буче. Согласно позиции большинства лидеров ЕС, ответственность за преступления несут российские солдаты.

Ранее до войны в Украине Франция неоднократно высылала российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже. В марте 2018 года страну покинул генеральный консул России в Страсбурге Валерий Левицкий. Как пишет Le Monde, его объявили персоной нон грата из-за сбора информации в Совете Европы в Страсбурге. В 2020 году другого дипломата Валентина Захарова агенты DGSI застали при передаче денежных средств сотруднику крупной компании, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта.

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