Санкции: во Франции заморозили российские активы на €24 млрд

Яхта Amore Vero, которую связывают с Игорем Сечиным, была задержана на юге Франции 3 марта в рамках санкций ЕС.

Франция заморозила на своей территории российские активы на сумму 23,7 миллиардов евро, включая недвижимость стоимостью 573,6 миллионов евро, в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину. Обновленный перечень замороженных активов, как сообщает AFP, обнародовало 12 апреля министерство экономики и финансов Франции.

Реклама Читать далее

22,8 млрд евро — это средства Центрального банка России, заблокированные на счетах во французских банках (ведомство подтвердило информацию об объеме замороженных средств ЦБ РФ, опубликованную ранее газетой Le Parisien). Минфин также сообщил о 178 миллионах евро прочих российских банковских активов, замороженных в рамках санкций ЕС.

Франция также задержала четыре грузовых судна, четыре яхты (последняя стоимостью более 125,2 млн евро была арестована в Марселе во вторник), шесть вертолетов стоимостью более 60 млн евро и произведения искусства на сумму 7 млн.

Французские власти арестовали 33 объекта недвижимости, к которым, как ожидается, в ближайшее время добавятся еще десять, сообщает France-Presse, отмечая, что общая стоимость попавшей под санкции недвижимости россиян во Франции приблизится к 24 миллиардам евро.

AFP отмечает, что под санкционным ударом оказалось, в частности, имущество миллиардера Романа Абрамовича во Франции, где у российского олигарха десятки объектов элитной недвижимости, включая замок Кроэ (Château de Croë) в Антибах или особняк Villa Gouverneur в Сен-Бартелеми.

С момента начала войны РФ против Украины в конце февраля западные страны неуклонно расширяют и усиливают санкции в отношении Москвы. Европейский союз ввел уже пять пакетов санкций, как общеэкономических, так и индивидуальных (в отношении физических и юридических лиц).

Во Франции 20 марта министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в первый раз назвал сумму замороженных на тот момент в стране российских активов: €22 млрд резервов ЦБ РФ, а также 850 миллионов евро активов российских олигархов и две яхты.

В минувшую пятницу, 8 апреля, страны ЕС ввели пятый по счету с начала войны пакет санкций, добавив в «черный список» еще 217 россиян, в том числе олигархов (О.Дерипаска, Б.Ротенберг), дочерей В.Путина, а также руководителей СМИ. Под индивидуальными санкциями ЕС находятся 1091 россиян и 80 юрлиц из РФ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться