Как Марин Ле Пен пытается откреститься от связей с Путиным, но остается союзницей Кремля

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен представила в среду, 13 апреля, свою внешнеполитическую программу. Глава «Национального объединения» выступила за «стратегическое сближение НАТО и России после окончания войны». С начала российского вторжения в Украину одна из главных европейских союзниц Владимира Путина пытается действовать осторожно и минимизировать свои связи с Кремлем, но продолжает поддерживать аннексию Крыма и выступает против санкций в отношении Москвы.

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В конце февраля штаб кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен напечатал 1,2 миллиона предвыборных буклетов. Восемь страниц, глянцевая бумага — брошюры раздавали на рынках по всей Франции. Авторы буклета представляли Марин Ле Пен как «адвоката всех французов» (по профессии она — адвокат, но игра слов построена на том, что она называет себя всеобщим защитником), рассказывали ее биографию, упоминая трогательные детали вроде любви лидера французских крайне правых к кошкам.

1 марта стало известно, что руководство «Национального объединения» распорядилось изъять и уничтожить все оставшиеся буклеты. Официальным предлогом для избавления от агитматериалов стала якобы закравшаяся в текст орфографическая ошибка. Журналисты Libération попытались ее найти, но так и не смогли. Однако в буклетах была обнаружена знаменитая фотография Марин Ле Пен с Владимиром Путиным, сделанная во время их встречи в Москве в марте 2017 года. Очевидно, что после начала российского вторжения в Украину такая фотография могла помешать предвыборной кампании крайне правых.

Марин Ле Пен на встрече с Путиным в Москве 24 марта 2017. Mikhail KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP

Однако результаты первого тура выборов показывают, что близость госпожи Ле Пен к Кремлю не сказалась на настроениях ее избирателей. По итогам голосования, лидер «Национального объединения» получила 23,15% голосов — это больше, чем пять лет назад, когда за Марин Ле Пен проголосовали 21,3%.

«Захвата Крыма не было»

«Если вы говорите, что Россия представляет собой военную опасность для других стран Европы, я думаю, что вы ошибаетесь в анализе ситуации», — говорила глава французских крайне правых в интервью CNN в феврале 2017 году. В этом же интервью Марин Ле Пен поддерживала аннексию Крыма, подчеркивая, что жители полуострова «чувствуют себя русскими». «Захвата Крыма не было», — настаивала она.

В марте того же года главу французской крайне правой партии в Москве с помпой принял лично Владимир Путин. Во время этой встречи и была сделана фотография, из-за которой пять лет спустя изъяли весь тираж предвыборных буклетов Марин Ле Пен.

За несколько лет до этой встречи, осенью 2014 года стало известно, что Марин Ле Пен получила кредит размером в девять миллионов евро в Первом Чешско-российском банке. Впоследствии банк обанкротился, а долг французских крайне правых был — через посредников — выкуплен российской государственной компанией «Авиазапчасть». Транши по кредиту партия «Национальное объединение» продолжает выплачивать до сих пор. Из 9,14 млн евро партия выплатила лишь более миллиона долга.

«Марин Ле Пен извлекла выгоду из невыгодного положения»

На следующий день после вторжения России в Украину Марин Ле Пен обратилась к своему окружению с просьбой составить коммюнике с осуждением российской агрессии. Как пишет AFP, в написании текста не участвовал Тьерри Мариани — депутат Европарламента и «кремлевский связной» французских крайне правых, который в частности помогал Марин Ле Пен улаживать дела с российским кредитом. По словам собеседников агентства из окружения Ле Пен, Мариани также попросили «притихнуть» после того, как в своем твиттере он назвал новости вокруг бомбардировки Драматического театра в Мариуполе «операцией по интоксикации» информационного пространства.

Кандидат в президенты от крайне правых отмечала, что «неоднократно высказывала солидарность с украинским народом, в том числе с беженцами, которых необходимо принимать в хороших условиях». Марин Ле Пен подчеркивала, что некоторые мэры от ее партии открыли в своих городах «места по приему украинских беженцев».

4 апреля, после обнародования зверств российской армии в Буче, лидер французских крайне правых признала, что массовые убийства под Киевом являются «военным преступлением», но виновного, по ее словам, должны назвать в ООН — после проведения независимого расследования. За несколько дней до этого она отказалась называть Владимира Путина «военным преступником»—«потому что мирные переговоры невозможны, если оскорблять одну из сторон».

Одновременно глава «Национального объединения» продолжает выступать против антироссийских санкций. Свою предвыборную кампанию Марин Ле Пен построила вокруг обещания повысить покупательную способность французов. Эмбарго на российские нефть и газ ударит по кошельку простых французов, объясняет она. На все упреки в чрезмерной лояльности российскому режиму Ле Пен отвечает, что действует исключительно в интересах Франции.

Вечер первого тура выборов президента Франции 10 апреля. Штаб Марин Ле Пен. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Кроме того, кандидат в президенты, которая не переставая говорит в СМИ о «катастрофических» результатах пятилетнего правления Эмманюэля Макрона, принялась хвалить его за поддержание диалога с Москвой. В различных интервью она напоминает о том, что ее соперник принимал Владимира Путина в Версале и в своей летней резиденции в Брегансоне.

Марин Ле Пен удалость «извлечь выгоду из невыгодной для нее ситуации, заставив [избирателей] забыть обо всем остальном», отмечает в комментарии AFP политолог Нонна Майер.

31 марта в эфире телеканала France 2 кандидат в президенты сказала, что в случае ее избрания Владимир Путин будет «союзником» Франции — разумеется, после окончания войны. 13 апреля в интервью радиостанции France Inter Марин Ле Пен пояснила, что имела в виду Россию, а не Путина.

В этот же день, 13 апреля, глава французских крайне правых провела пресс-конференцию, посвященную ее внешнеполитической программе. Марин Ле Пен выступила за «стратегическое сближение между Россией и НАТО» — как только российско-украинская война закончится подписанием мирного соглашения».

«Это не только в интересах Франции и Европы, но и США, которые не заинтересованы в появлении узкого российско-китайского сотрудничества», — пояснила она.

«Несмотря на некоторые недавние тактические изменения, дипломатия, за которую выступает госпожа Ле Пен, по сути соответствует тому, чего всегда хотел СССР и чего с 2011 года желала путинская Россия: ослабление Европейского Союза и трансатлантических связей», — комментирует внешнеполитическую повестку главы «Национального объединения» Le Monde.

В этом году шансы Марин Ле Пен на победу существенно выше, чем пять лет назад. По данным опросов, Эмманюэль Макрон опережает Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов (он пройдет 24 апреля) всего на несколько пунктов: за него готовы голосовать около 55% избирателей. В 2017 году Макрон победил на выборах, набрав 66,1%. Глава французских крайне правых получила тогда 33,9%.

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