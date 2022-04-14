Названы фильмы-номинанты 75-го Каннского международного кинофестиваля

Директор Каннского фестиваля Тьери Фремо (слева) и его президент Пьер Лескюр на пресс-конференции 14 апреля.

В четверг, 14 апреля, организаторы Каннского фестиваля в прямом эфире огласили список фильмов-номинантов конкурса. В программу одного из главных кинособытий года попала лента Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», а откроется фестиваль фильмом Мишеля Хазанавичуса «Z (как Z)».

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75-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года, это будет первый фестиваль после отмененного из-за пандемии 2020 года и перенесенного на лето 74-го фестиваля, который проведут, согласно традиции, весной. Ведущей церемоний открытия и закрытия станет бельгийская актриса Виржини Эфира. 75-й фестиваль станет последним для его президента Пьера Лескюра, который уходит в отставку.

1 марта 2022 года команда фестиваля объявила, что из-за войны в Украине на него не будет допущена как официальная российская делегация, так и частные лица, связанные с российским правительством. При этом некоторые кинематографисты из России смогут участвовать в фестивале.

Так, в основной конкурс попал фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Серебренников третий раз становится участником фестиваля — в конкурсе ранее принимали участие два его последних фильма: «Петровы в гриппе» и «Лето».

Сценарий фильма «Жена Чайковского» Кирилл Серебренников написал во время домашнего ареста. В конце марта этого года кинорежиссер покинул Россию, после того как с него была снята условная судимость.

Откроет фестиваль вне конкурса картина Мишеля Хазанавичуса «Z (comme Z)» (в российском переводе — «Окончательный монтаж»). Еще одна ожидаемая лента, которую покажут вне конкурса, — «Элвис» База Лурмана.

В фестивале примут участие украинские режиссеры: в конкурсе «Особый взгляд» будет соревноваться картина Максима Наконечного Butterfly Vision, пройдет спецпоказ фильма Сергея Лозницы «Естественная история разрушения».

За Золотую пальмовую ветвь, главную награду фестиваля, поборются 18 фильмов из Европы, США, Японии, Ирана и других стран. Среди других фильмов, которые примут участие в конкурсе, — «Решение расстаться» Пака Чхан Ука («Олдбой»), «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, новая лента братьев Дарденн «Тори и Локита».

Вне конкурса пройдет показ продолжения фильма Тома Круза «Top Gun», 35 лет спустя его первого выхода на широкий экран. Также вне конкурса ожидается показ биографического фильма «Элвис» База Лурмана (автора «Мулен руж»).

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