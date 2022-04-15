Президент Макрон совершил «предвыборное паломничество» в Нотр-Дам

Сегодня — 3 года со дня пожара в Нотр-Даме. По этому случаю собор своим присутствием освятил президент Французской республики Эмманюэль Макрон. Кандидату Макрону важно было показаться на фоне Парижской богоматери не только по случаю «круглой даты» пожара, но и по случаю второго тура президентских выборов, до которого осталась всего неделя с небольшим.

Реклама Читать далее

Символично и то, что президент посетил святыню в канун Пасхи, отметили наблюдатели.

«Это очень четкий сигнал, посылаемый католическому электорату в Страстную пятницу, накануне пасхальных выходных. Следует сказать, что голоса католиков не оставляют макроновскую команду равнодушными», — подчернула радиостанция Europe 1, отмечая, что опрос, проведенный соцслужбой Ifop для газеты La Croix, показал: практикующие католики в первом туре голосовали за действующего президента немного хуже, чем «средний избиратель»: 25% вместо почти 28%, отданных Эммануэлю Макрону по итогам общего подсчета голосов.

С другой стороны, 16% католиков проголосовали за ультраправого Эрика Земмура. Это гораздо больше, чем Земмур получил в среднем по стране (7%). При этом во втором туре единственной соперницей Макрона будет тоже ультраправая Марин Ле Пен, которая от практикующих католиков получила меньший процент голосов, чем в среднем по стране. Так что предвыборный штаб Макрона наверняка не против перетянуть на свою сторону хотя бы часть «земмуровских» католических избирателей.

К тому же, как отмечает католическая газета La Croix, восстановление Собора Парижской Богоматери — «главный архитектурный проект» макроновского президентства: «У Франсуа Миттерана была пирамида Лувра и Большая библиотека (BNF, Национальная библиотека Франции — Прим. RFI), у Жака Ширака — Музей „примитивного“ искусства (Музей на набережной Бранли — Прим. RFI). У Эммануэля Макрона будет собор. Если ему (Макрону) удастся переизбраться 24 апреля, президент разделит с двумя своими предшественниками, отработавшими по два срока, привилегию оставить свой „каменный след“ в Городе Света».

Нотр-Дам. 15.04.2022 AP - Ian Langsdon

Как будет идти восстановление

«Конечно, это не произведение искусства, возведенное с нуля. Тем не менее, ответственные за этот исторический проект обещают, что верующие и посетители откроют для себя новый Нотр-Дам», — отмечает издание.

Напомним, на следующий день после пожара, 16 апреля 2019 года, Эммануэль Макрон оптимистично заявил, что собор будет восстановлен за 5 лет, вызвав этой «скорострельностью» критику со стороны многих специалистов по архитектурному наследию. Более того, молодой президент высказал желание внести «современные черты» в собор при реконструкции. Но в итоге, сдавшись перед критикой, отказался от этой идеи, утвердив в июле 2020-го реконструкцию по принципу «как было».

С учетом того, что всё, конечно и неизбежно, заиграет новыми красками. «Обработка камня, повторное открытие росписей в боковых капеллах, освещение нефа, обновление витражей… Все должно способствовать восстановлению блеска этого готического шедевра, разрушавшегося с течением времени», — пишет La Croix.

Разрушение Нотр-Дама стало болезненным событием для многих французов, а потому восстановление собора — действительно национальный проект. И не только национальный, но и международный: в отчете, опубликованном накануне годовщины пожара, государственное учреждение, отвечающее за сохранение и восстановление собора, сообщило, что 340 тысяч меценатов из 150 стран перечислили 844 миллиона евро. Этот колоссальный сбор средств был охарактеризован как «беспрецедентный всплеск щедрости в истории филантропии» во Франции.

И хотя впоследствии было признано, что сроки не будут соблюдены, и за 5 лет полное восстановление собора невозможно, но цель состоит в том, чтобы сделать здание пригодным для богослужений и для приема публики к 16 апреля 2024 года.

Первые признаки возвращения утраченного внутреннего убранства уже есть, отмечает издание Huffington Post. После того, как к осени 2021 года закончились подготовительные работы (от обеспечения безопасности работ до расчистки завалов и установки «зонтика» — раздвижного устройства, защищающего здание от дождя), что позволило начать заниматься собственно реставрацией.

Внутри здания в ближайшее время должна быть завершена очистка от пыли стен, полов и сводов. На момент пожара свинцовая пыль распространилась по всему зданию, поэтому своды пришлось пропылесосить, а полы — обеззаразить.

Кроме того, из-за большого количества воды, вылитой пожарными при тушении пламени, а также дождевой воды, которая поливала внутренние стены здания до того, как был установлен «зонтик», возникла новая опасность: кристаллизация соли, содержащейся в камнях. В результате химической реакции соль, которая естественным образом присутствует в породе, поднялась на поверхность камней, рискуя увеличиться в объеме и раздробить некоторые из них. Это вынудило реставрационные службы заняться опреснением всего сооружения, и эта операция продолжается до сих пор.

Нотр-Дам. 15.04.2022 AP - Ian Langsdon

В то же время в районе большого органа и в нескольких часовнях уже проведены «пробные» работы, позволяющие, в частности, восстановить фрески и настенную живопись, и теперь должны начаться более масштабные работы во всем здании. Каменщики, мастера по стеклу и металлу, реставраторы скульптур и картин присоединятся к работе в ближайшие несколько недель, руководствуясь протоколом, испытанным в «пробных» часовнях (в период с осени 2020 года до весны 2021-го).

В ближайшее время планируется начать и подготовку к возвращению шпиля собора, спроектированного Виоле-ле-Дюком. Например, на полу трансептского перехода к лету должна быть залита цементная стяжка. Он будет использован для установки 600-тонных строительных лесов, поднимающихся на высоту около 100 метров, которые затем позволят возвести новый шпиль (на вершине которого, на высоте 96 метров, как и прежде, будет установлен петух). Подъем шпиля намечен на весну следующего года.

Елисейский дворец: это визит президента, а не кандидата

В Елисейском дворце ожидаемо отвергли связь сегодняшнего визита с предвыборной кампанией. И организовывали его службы Елисейского, а не предвыборный штаб кандидата Макрона.

«Этот визит станет для главы государства возможностью оценить ход работ: этап обеспечения безопасности, завершенный в сентябре 2021 года, уступил место этапу реставрации. Президент встретится с рабочими и компаниями, которые используют свои ноу-хау для восстановления собора», — заявили в Елисейском дворце, анонсируя поход Эмманюэля Макрона в Нотр-Дам-де-Пари.

Макрона на объекте сопровождали: генерал Жан-Луи Жоржелен, специальный представитель президента по реконструкции Нотр-Дама и президент общественного учреждения, отвечающего за сохранение и восстановление собора, Филипп Вильнев, главный архитектор исторических памятников, и монсеньор Патрик Шове, настоятель собора.

Вместе с президентом была и первая леди, Брижит Макрон.

Trois ans après l'incendie, Emmanuel Macron en visite à la cathédrale Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/4tDeqUtCZi — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2022

После двухчасового визита президент высоко оценил работу, проделанную «теми, кто проводит свои дни и ночи», восстанавливая храм.

Эммануэль Макрон также подтвердил, что цель открытия собора «через пять лет», то есть в 2024 году, будет достигнута («что не исключает того, что некоторые работы могут быть продолжены», сообщило его окружение).

Собор будет открыт «для богослужений и посещений, и паломники и посетители найдут Нотр-Дам более прекрасным, чем когда-либо, поскольку он вновь обретет свои первоначальные цвета и блеск», — подчеркнул глава государства.

К слову, хотела побывать в Нотр-Даме в эту горячую предвыборную пору и Марин Ле Пен.

Но ей, как сообщает телеканал BFMTV, этого не позволили, сославшись на то, что «стройка закрыта для публики».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться