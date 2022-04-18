«Антидиктаторский интернационал» — таджикистанские беженцы в Европе помогают украинцам

Граждане стран Центральной Азии, проживающие на территории Украины, тоже оказались жертвами войны, развязанной Россией. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан начали эвакуацию своих граждан с территории Польши и Молдовы. Однако для таджикских оппозиционеров возвращение на родину означает угрозу их свободе и жизни.

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С самого начала войны многие проживавшие в Украине граждане стран Центральной Азии тоже лишились крова и стали беженцами. По данным за 2020 год, в стране насчитывалось 80 тысяч иностранных студентов, в том числе и из Центральной Азии. Кроме того, в Украине находились трудовые мигранты и предприниматели. Таджикская диаспора также включала политических беженцев.

3 марта Евросоюз утвердил Директиву о временной защите, согласно которой этот статус в ЕС получают граждане не только Украины, но и третьих стран, а также лица без гражданства, постоянно проживавшие на ее территории.

Страны Центральной Азии начали осуществлять вывоз своих граждан, желавших вернуться на родину. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан эвакуировали своих граждан с территории Польши, Молдовы и других пограничных с Украиной стран.

Как сообщил посол Таджикистана в Германии, Душанбе также начал вывозить из Польши своих граждан. При таджикистанском посольстве в Киеве зарегистрировано 4000 граждан страны, примерно 1300 их них уже выехали с территории Украины, в основном в Молдову и Польшу. Безвизовый режим между странами привел в Украину значительное число трудовых мигрантов. Более ста таджикских студентов обучались в украинских ВУЗах.

Однако в Украине также находились представители таджикистанской оппозиции — политические беженцы, подвергавшиеся гонениям у себя на родине. Возвращение в Таджикистан поставило под угрозу их свободу и жизнь. Темур Варки, сопредседатель «Форума свободомыслящих Таджикистана», проживающий во Франции, рассказал RFI, что диаспора в Европе и раньше помогала таджикским оппозиционерам перебраться в Европу, а теперь оказалась хорошо организованной для приема не только таджикистанских беженцев из Украины, но и украинцев.

«В Европе у нас есть перманентный действующий штаб для помощи людям, которых преследует диктаторский режим Эмомали Рахмона и которых нужно вытащить из СНГ, — говорит он. — С начала войны мы немедленно его перформировали в прием таджикских беженцев из Украины, в том числе не обязательно политических оппоненов, а также студентов, предпринимателей и трудовых мигрантов. Постепенно помощь стали оказывать не только таджикам, а в целом гражданам стран Центральной Азии и украинцам. Началось со смешанных семей, а потом вообще перестали смотреть, какой национальности беженцы. Встречали, организовывали транспорт, связывались с таджиками в разных странах Евросоюза, распределяли людей по семьям».

Во Франции беженцы из Украины могут получить временную защиту, тогда как подвергающиеся преследованию оппозиционеры имеют право претендовать на статус политических беженцев. «Во французских регионах мы помогали украинским беженцам сориентироваться, сопровождали в пункты регистрации OFII, где предоставляют статус временной защиты, — продолжает Темур Варки. Местные власти привлекали наших ребят в качестве переводчиков, волонтеров. Я тоже сопровождал три автобуса, сейчас набирается четвертый, поеду снова. Есть случаи, когда волонтеры сами еще не получили статус, живут в подвешенном состоянии, но помогают украинцам. Такой антидиктаторский интернационал».

Такая помощь тем более важна, что, как подчеркивает Human Rights Watch, иностранные граждане сталкиваются при эвакуации с дискриминацией. «Власти Украины говорят, что знают о проблеме и принимают меры к тому, чтобы обеспечить иностранцам возможность покинуть страну. 2 марта министр иностранных дел Дмитро Кулеба сообщил в Twitter об организации правительством горячей линии для иностранных студентов, желающих выехать из Украины», — собщает НКО.

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